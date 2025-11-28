幼幼基金會感恩餐會 金馬影后陳淑芳溫暖現身

演員陳淑芳親臨現場，獻上最真摯的溫暖。（圖／東森新聞）





東森幼幼基金會成立五年，今年首度舉辦感恩餐會，感謝捐款人對幼幼基金會的信任，才剛剛獲得金馬獎終身成就獎的演員陳淑芳也親臨現場，一起參與這場溫馨盛會。

東森幼幼基金會成立五年，首次舉辦感恩餐會，邀請獲得幼幼獎助金的學生們，一起向捐款人、合作夥伴，獻上真摯感謝。

幼幼基金會董事長孫嘉蕊：「長期幫助我們的夥伴們，不管是企業也好，個人也好，都讓我們心裡面非常感動，因為你們的信賴和長期支持，才有這麼多的孩子可以得到益處。」

幼幼基金會不僅每年為奮發向上的大學生、單親家庭還有特殊孩童募款，也長年走訪偏鄉校園、課輔班，這場感恩餐會特地邀請幼幼基金會的公益大使，金馬影后陳淑芳到現場看看優秀的孩子們。

幼幼代言人金馬影后陳淑芳 ：「每一次看到你們燦爛的臉色 ，看到你們用功的成績，我真的好開心。」

台北市木柵忠順廟董事長陳欽賜：「忠順廟跟東森合作已經三年了，要謝謝東森提供這個平台，讓忠順廟對信眾的善款，能夠用到我們看得到的地方。」

優美的琴聲充斥整個會場 ，他則是目前就讀 台藝大音樂系碩士班的蕭郁潔，同樣也獲得幼幼基金會長期資助，她用鋼琴曲目獻上感謝。

幼幼獎助學生黃建方：「看到所有基金會的人齊聚一堂，還有很多不同的生命故事，很多的同學都在這邊參加這個聚會。」

幼幼獎助學生林亭萓：「謝謝幼幼基金會給我們這個機會，認識很多也跟我們一樣弱勢的同學，可以促進交流。」

謝謝捐款人的信任，幼幼基金會也會持續一步步陪伴孩子走下去。

