「幼幼希望號」啟航 偏鄉木工坊正式啟用

幼幼希望號啟航！金美國小附幼約有三成是特殊需求的孩子，為了刺激幼童的潛能，校方設有木工坊，無奈空間小又漏水，幼幼基金會攜手希望義工團，修繕校內閒置六年的貨櫃屋，改造成全新木工坊。孩子們在安全寬敞的空間中自由創作，主任看了感動落淚，孩子上前擁抱，師生互動可見老師的用心對待，孩子都能感受得到。

幼幼攜手希望義工團 閒置貨櫃屋成木工坊

幼幼希望號正式啟航，金美國小附設幼兒園，全新木工坊啟用，為孩子打造安全友善，能安心動手學習的空間。

金美國小附設幼兒園主任張馨仁：「非常感動，就是很感謝有這樣的，一群無私的大家。」

幼教紮根逾十年 萬分用心孩子懂

幼兒園主任哽咽落淚這一刻，孩子立刻上前擁抱，師生之間溫暖互動，讓現場的人都動容。金美國小附設幼兒園全園54位幼生，其中19位是特教或評估中的孩子，占比超過3成。

偏鄉特殊需求孩童 手作激發無限潛能

為了讓孩子們增加專注力、建立自信，他們從入園就開始學習木工，而過去的木工坊空間矮小，還有漏水問題，難以滿足孩子的學習需求，如今他們可以在安全寬敞的環境中放心操作。

希望義工團理事長尤瑞豊：「有這麼有愛心的校長，（還有主任），讓特教生照顧品質提升，那其實都是義工團最大的心願。」

希望義工團寒風動工 增設雨棚 改善草皮

在幼幼基金會攜手下，閒置6年的貨櫃屋重新被喚醒，希望義工團集中4天，出動百人次施工，即便下雨淋濕了衣服，仍然趕工到晚上，鏽蝕、夏熱冬冷的問題通通解決，只為讓孩子早一天用上安全學習空間。

幼幼基金會董事長孫嘉蕊：「我們看到了，在這個地方，會願意為孩子奉獻的老師，然後我們也更感動的是，我們還更需要一個堅強的夥伴，就是你們。」

希望義工團理事朱彌昌：「其實專案負責人，都是負責統籌溝通，還有做準備，這份榮耀是屬於義工團的。」

金美國小校長陳癸伶：「因為你們，幫所有的孩子圓夢，幫金美圓夢，也讓這一個空間，它活化起來。」

幼幼希望號啟航 偏鄉教育注入愛

幼幼希望號的啟航，期許為偏鄉教育帶來長久而溫暖的力量。

金美國小 vs.幼幼基金會 vs.希望義工團：「希望義工團，帶來希望帶來愛！幼幼基金會，幼幼幼幼幼、幼幼幼幼、幼幼！」

