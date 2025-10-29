幼幼揪愛心夥伴贈鞋 盼災童踩穩每一步

幼幼攜手愛心廠商捐贈光復國中、光復國小、大進國小三所學校約五百雙球鞋。（圖／東森新聞）





花蓮光復鄉堰塞湖潰堤，家園被沖毀，鞋子也被沖走，幼幼攜手愛心廠商捐贈光復國中、光復國小、大進國小三所學校約五百雙球鞋。希望學童們在災變過後可以踏穩每一步。

職棒球星搖籃學校 光復棒球隊勤練習

棒球隊、田徑隊遇到下雨天，就得在走廊上練習。看看光復國中的球場，洪災超過一個月了，淤泥清乾淨後，變成一大片空地，要恢復到可以孕育出，職棒球星的訓練場地，還需要時間跟經費。

光復國中棒球隊教練 楊竣皓：「如果下雨的話，就是在學校的室內，體育館現在也沒辦法使用，所以是在走廊這樣子，晴天的話，就是在泥巴上面練球這樣。」

復學日學童憂無鞋可穿 幼幼愛心夥伴宥竑送暖

球員們加緊練習，要迎戰接下來的，縣級跟全國性比賽，所需裝備正在慢慢補齊。愛心廠商宥竑有限公司，先送來籃球鞋。

記者 黃慧婷 vs.光復國中學生 秦可勳：「（開學的時候發現沒有鞋子穿怎麼辦？）就覺得很尷尬，因為要穿拖鞋或雨鞋去學校，我會怕同學會用那種異樣的眼光來看著我，但是我之後，還是被家人說服去了，結果發現同學情況也有人跟我一樣，(也穿拖鞋）對，我是覺得（沒）那麼孤單。」

記者 黃慧婷 vs.光復國中學生 彭映霏：「（這個是你第幾雙鞋，就是災情過後）第二雙鞋，很謝謝他們願意捐物資，還有捐錢給我們，讓我們可以繼續讀書上課。」

凱英興業送300雙 開箱時刻「童童」有鞋

大進國小學童們的開箱時刻，凱英興業送來童鞋和襪子，老師得先花一番功夫調查每位學童的足下尺寸，廠商熱情包裝出貨，高效率兩天就宅配到校。

凱英興業副總經理 葉秀惠：「企業都有他們責任，那我們看到這次花蓮這樣子的災區，對我們來講是感同身受，那因為我們是做鞋子的，尤其是知道災民在很短，沒有辦法反應的時間，就直接要衝出家門，所以我們有感受到鞋子是有需要的，我們只是盡一份責任，很小很小的一個心意，然後送給小朋友送給大人，送給需要的人，讓他們以後更茁壯。」

幼幼愛心夥伴送鞋 盼災童踩穩每一步

雖然有些孩子，家裡負擔得起新鞋的費用，為了不貼標籤，凱英興業一視同仁，一共送出約300雙鞋，讓孩子們都有第二雙鞋可以替換。大進國小、光復國小，兩所學校，從幼兒園到國小六年級，人人有新鞋，兩雙鞋不嫌多，在災難過後，希望這一雙鞋可以陪孩子踏穩每一步。