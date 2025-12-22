幼幼班孩子「150元交換禮物」該買什麼？家長曝經驗談

周四（25日）將迎來聖誕節，許多公司、學校會舉辦交換禮物等活動，讓大家一同體驗聖誕氣氛，對此有網友分享，就讀幼幼班的孩子班上也要玩交換禮物，但規定在150元內，讓原PO十分煩惱，不知道該送什麼，忍不住好奇其他家長的想法。

有網友在論壇Threads發文，透露孩子讀幼幼班，近來班上準備要玩交換禮物，不過因為金額規定在150元內，且禁止送糖果，讓原PO十分煩惱，不知道送什麼才好，忍不住好奇其他家長的口袋清單，「想問有沒有家長們推薦送什麼？」

不少網友建議「兒童牙刷與牙膏組」、「戳戳樂，$149，小孩玩到翻掉」、「簡單可抽拉或翻頁的繪本」、「文具組（老師說的，現在最夯）」、「漱口杯+牙刷、彩色筆繪畫本套組、泡澡球」、「旋轉蠟筆+畫紙圖」、「學習筷、拼圖」、「泡澡球」、「益智玩具、繪本」、「疊疊樂、洗手乳」、「卡通提袋」、「鉛筆、橡皮擦」、「卡通著色簿、粗蠟筆一盒」、「聖誕節造型的肥皂」、「Tomica…金額剛剛好130～150元，可以選救護車、消防車或是工程車類，男女寶都會愛」、「多美小汽車」、「繪本」、「水畫本」、「橡皮擦，小朋友超容易弄丟，可以買多一點備著」。

也有網友分享經驗談「送馬克筆組，兒子收到泡泡機」、「一組文具六十塊，還有小朋友喜歡的玩具書49塊，我女兒周六才剛準備好的內容」、「我兒子他們學校是$100以內，我就去書局隨便買一個小玩具」、「我去年女兒幼幼班的時候，我送貼紙書」、「我兒子指名要送萬花筒」。

撰稿：吳怡萱






