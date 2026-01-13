幼教女師失控「猛搧幼兒巴掌」害他噴鼻血！1原因須入監…不得易科罰金

記者陳弘逸／台南報導

幼兒園導師在語文課程情緒失控，出手猛力掌摑學童造成鼻部流血、鼻黏膜紅腫傷害，挨告遭判4個月有期徒刑。（示意圖／PIXABAY）

台南王姓幼兒園導師去年在語文課程時，情緒失控，出手猛力掌摑學童造成鼻部流血、鼻黏膜紅腫傷害；事後家長憤而提告；王女雖認罪，但無法獲得和解或原諒，加上所犯案件涉及兒童及少年福利與權益保障法遭加重其刑；法院審理後，依法判處4個月有期徒刑，不得易科罰金，可上訴。

判決指出，王姓幼兒園導師2025年4月22日上午10時50分許，在台南某幼兒園內，對未滿12歲的學童出手猛力掌摑，造成鼻部流血、鼻黏膜紅腫傷害；事後受害學童母親察覺，報警提告。

偵審期間，王姓幼兒園導師都坦承犯行，幼兒園園長也出面指證，另有醫院診斷證明書、監視器畫面佐證犯行。

因此案涉及兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段、刑法第277條第1項之成年人故意對兒童犯傷害罪，被依法加重其刑。

法官認為，王女身為幼兒園導師，應本於專業，以理性方式管教兒童，應善盡保護教養責任，耐心對待，竟在語文課程時，情緒失控，出手猛力掌摑學童造成受傷，有害當事人心智成長。

王女雖認罪，但未能取得受害學童家長和解或原諒，因此，法院審理後，依成年人故意對兒童犯傷害罪，判處4個月有期徒刑，不得易科罰金，可上訴。

