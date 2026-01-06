幼教專家：把社會情緒力真正教進孩子的生活裡

SEL是什麼？解構影響孩子一生成功的五大核心能力

到底甚麼是SEL呢？

它其實是Social Emotional Learning的縮寫，包含五大核心能力：

1、自我覺察：覺察自己的情緒、能力、優勢等

2、自我管理：妥善管理自己的情緒與行為

3、社會覺察：同理心、情境判斷能力等

4、關係技巧：人際關係、溝通力與解決衝突的能力

5、當責決策：做出正確的決定並承擔責任

我們可以先從自身開始思考，身為成人的你這五大能力是否都具備呢？又或者覺得自己最弱的會是那一個能力呢？

我想應該很少人會覺得自己五種能力都具備而且相當成熟，有時是天生氣質使然，讓我們某一個能力比較偏弱，但在社會化的過程中，大概多少都已經被磨練出一套生存的法則，當然也有可能至今都還在掙扎、學習中，不過試想如果我們的孩子能在學齡前期就浸潤在一個成熟的社會情緒環境中，自然而然的吸收、效法，那會是件多幸運的事。

從家庭開始的SEL教養：別用「否定語言」壓抑孩子的情緒

在《家庭裡的SEL教養指南》一書中從三大教養方向切入，幫助家長可以更具體的理解和執行，包含情緒力、人際力與決策力，希望這些能力就像鍛鍊孩子的心理肌肉般，隨著他們長大而逐漸完備，成為一位有心理韌性的人。

首先最值得我們留意的當然是孩子的情緒力，不知你是否有聽過大人對著哭鬧的孩子說：「這有甚麼好哭的！」或是「男生要勇敢，不可以亂哭喔！」這樣的話語呢？這其實都可以說是一種否定情緒的語言。

我記得在牧村曾遇過一對母女，有一次發生了一些衝突，不到三歲的小女生氣到要大叫落淚，媽媽卻在一旁說：「把眼淚收回去，我們講過了，用說的，不是用哭的！」，在一旁的我居然看到小女孩非常努力的癟著嘴、急促著呼吸，硬是不讓眼淚流出來。

事後我和媽媽聊了我的觀察，對於小女生如此隱忍自己的情緒很是心疼，媽媽說爸爸在家中相當權威，很受不了孩子的哭聲，所以他們已經練就出這樣的功夫。

我也試著和媽媽分享這些情緒其實長遠來看並沒有不見，而是被壓進心底更深的地方，很可能在他長大後演變成一種潛意識的情緒困擾，影響到他生活的方方面面。

《家庭裡的SEL教養指南》中很具體的提出在家中常見的問題，像是孩子失去了喜歡的事物、容易分心、拖延作業或是情緒反應太強烈等要怎麼處理，都是非常易懂、易執行的教養策略，大家可以參考。

走進幼兒園現場：如何透過專業引導，化解孩子的分離焦慮？

而另一本同系列的SEL書籍是給幼教工作者們的《SEL幼兒課堂這樣教》，藉由已經深耕情緒教育十年的吉利幼兒園，分享最實用、深刻的專業分析與教案建議，對於在學前工作的老師們來說相當有共鳴。

像是不想上學，正在經歷分離焦慮的孩子們，老師們不但要接孩子的情緒，也要能讓父母安心，我們可以先幫孩子們轉移注意力到學校新奇的事物上、玩車子、騎車、溜滑梯等，或是盡快讓孩子們互相建立連結。

吉利幼兒園的老師們甚至願意讓孩子與家長通個電話，雖然接通時常迎來更大的哭聲，但老師們觀察，孩子因為知道家長一直都在、都可以聯絡，反而情緒就會慢慢下來了。

大人能真正同理孩子、和孩子連結上也相當重要。記得有一次我教室一位快三歲的小女生，因為媽媽出國幾天，所以由奶奶帶來上課，我們和小女生已經認識半年以上有一定的熟悉與信任度，之前她已經可以游刃有餘的在教室獨立工作，不用大人陪同，但面臨突然的改變，小女生出現很多情緒，奶奶帶了好幾天感覺也疲憊了，所以我們就讓奶奶短暫離開教室，我們接手處理。

我把還在哽咽的小女孩放在大腿上陪著她在地板拼圖，知道一直由媽媽24小時陪伴的她，很難處理當下的情緒，說時遲那時快，小女孩邊哭邊哽咽的說：「我，我尿下去了…」，果然我的大腿馬上感受到熱熱的一片。

因為知道小女孩心裏的難受，我慢慢站起來牽著她說：「沒關係，我們一起去處理吧！」，在陪伴她處理過程中，她的情緒終於慢慢緩和了下來，因為知道我接納她全部的情緒，讓她逐漸能安穩的面對焦慮。

書中提到另一個也是我自己常做的，就是「安孩子的心，也讓父母放心」，在處理分離焦慮時，通常等孩子比較穩定，我也會趕緊連絡家長，讓家長懸在那裏的心能稍緩解，畢竟這對每個家庭而言都是不小的挑戰與改變啊！

兩本好書都相當的具體、實用，推薦給對於孩子的社會情緒力很重視，想要多著墨與學習的家庭及老師們，希望在我們的努力之下，未來每個孩子都能情緒穩定、擁有良好的人際關係並做出最適切的決定。

《家庭裡的SEL教養指南》／楊俐容著．親子天下出版

《SEL幼兒課堂這樣教》／柯秋桂(總策劃)、林瑞吟、葉蟬慈等著．親子天下出版

