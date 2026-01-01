幼教師車禍撞歪鼻 術後暢快呼吸

耳鼻喉科醫師林于婷利用患者自體肋軟骨重建被車禍撞歪的鼻子，術後鼻子堅挺漂亮（筆指處），原本呼吸道也恢復通暢，讓她可以大口呼吸。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍∕台中報導

23歲幼兒園張老師長的甜美，因為是蘋果班老師，小朋友都喊她「蘋果姐姐」，今年9月上班途中因前方緊急煞車，她煞車不及撞上去，正面撞擊竟把一向自傲的堅挺鼻子撞斷，鼻骨斷裂合併鼻中膈軟骨撞歪，鼻梁變形害她右邊鼻腔只剩下1個小洞口可以呼吸，嚴重鼻塞加上外觀受損讓她相當沮喪，幸好及時接受鼻整形手術，術後重拾自信回到職場。

衛福部台中醫院耳鼻喉科醫師林于婷說，患者外傷後到醫院時，右側鼻腔因鼻中膈軟骨被撞到彎曲阻礙呼吸道，外觀更是變成扁歪鼻，原本先接受鼻骨復位手術，但是無法恢復原本的堅挺鼻梁，經與患者討論評估，發現患者本身的耳軟骨太薄太軟不適合重建使用，最後決定取3公分自體肋軟骨重建鼻梁。

經過鼻整形手術後1個月，患者不但可以大口呼吸，堅挺鼻子還讓她重拾自信，回到職場，繼續當小朋友最愛的蘋果姊姊。

林于婷表示，過去會到耳鼻喉就醫接受手術的患者大多是過敏性鼻炎、鼻中膈彎曲、睡眠呼吸中止、外傷或先天或後天性鼻翼支撐不足患者，近年則因為韓流整形風潮影響，諮詢整形美容的民眾也增加，希望功能性與外觀合併手術的民眾占比甚至高達7成左右。