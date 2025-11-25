幼時家中經商失敗、求學過程坎坷受挫…王美惠提到家人「眼淚打轉」：一直都把嘉義市民當家人看...感謝20幾年的栽培「盡心對待眾人寄望」

民進黨嘉義立委王美惠自擔任市議員時期即備受民眾肯定，騎摩托車盡心服務的形象深植在地，此次也被黨內徵召投入嘉義市長選舉。王美惠今（25日）上電台節目《新聞放鞭炮》談到艱困的成長背景，表示很感謝嘉義市民20幾年來的栽培，她把市民鄉親都當成家人看待，因此過往服務都是盡心盡力達成請託。

談到家庭，王美惠提到，如今父母親都已經過世了，而哥哥過去在讀書回家時，因車禍不幸過世，只剩一個姊姊。說到一半，她突然哽咽、眼淚不停打轉，並坦言自己在為民服務的這段時間，都把嘉義市民當作家人看待，所以服務任何事都盡心盡力。

王美惠說，雖然她不敢保證這20年間的服務都是百分百做到，但是她都會儘量去完成百姓的寄託和請託，也因為這過程中有走進基層、歷經艱辛，知道那些需要幫助的家庭如何珍惜大家的幫忙，也要感謝嘉義市民在20幾年來對她的栽培。



王美惠直言，自己的家庭沒錢也沒人，所以一直很真心去對待每一位鄉親的寄望。她回顧，早期父親經商失敗，被迫把房子賣掉，搬到巷子裡的工廠住，那段日子相當辛苦，也很感念父母親教導做人的態度。



王美惠說，當時自己國中畢業後，去讀華南高商，一年級因為家庭因素休學。她提到，那個年代沒有半工半讀的選項，所以只好輟學去打工，後續出社會後覺得學識不足，再去讀嘉義高中的夜間部，白天繼續上班；後來去大同技術學院讀兩年，最後在嘉義大學讀完EMBA碩士。

(圖片來源：新聞放鞭炮)

