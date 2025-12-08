幼時慘遭同學霸凌！壞特悲吐心聲：長期處於提心吊膽中

壞特（左2）推出全新專輯《界線 Boundary》。壞特工作室提供

壞特近推出第三張全新專輯《界線 Boundary》，紀錄她從「害怕被討厭」到勇於劃清界線、敢於拒絕的心路歷程。不僅是她重新理解自我、看見界線的重要里程碑，也是她首次全面主導創作、製作與企劃的完整專輯。壞特表示：「當我不再把安全感寄託在別人身上，才發現力量和愛一直都在自己身上。」

相隔近兩年再推全新專輯，壞特以「學會說不、看見界線」為核心主題，整理多年以來被壓抑的情緒與模糊的界線。她回憶，從小面對老師的體罰、責備與否定，使她習慣自我檢視、害怕犯錯，甚至學會強忍情緒。童年遭同學欺負、曾被同學丟掉鞋子、課桌上發現被惡作劇留下的腳印等，她雖會反擊，但也因此長期處於提心吊膽中。

這些深刻記憶在她踏入職場與音樂圈後再次浮現。壞特坦言，曾為迎合他人而壓抑自己，把表現當成換取尊重的方式，卻逐漸失去玩音樂的快樂。她說，《界線 Boundary》源自她開始正視這些累積許久的情緒，並重新辨別：「我不喜歡什麼？」

跨11地音樂人合作 踏出最艱難的一步

為跳脫熟悉的工作模式，壞特主動聯繫海外創作者，從馬來西亞、日本、奈及利亞、德國、荷蘭、義大利、英國、巴西、美國、加拿大到印尼，共11地音樂人跨海協作，共同完成這張專輯。

她坦言，過程中既痛苦又驚喜。痛苦的是溝通挫折與合作方向失焦，驚喜則是作品一步步接近心中理想的瞬間。壞特形容，這次創作讓她真正學會堅定表達，不再在強勢的環境中退縮。

寫給女性也寫給自己

專輯中〈Namaste〉是一首她獻給所有女性的作品，也是對自己的提醒。壞特笑稱：「這首歌聽起來很柔，但其實希望女生兇起來也沒關係。」她將其視為剪斷繩索、打破牢籠的象徵。當今年嘻哈圈爭議事件爆發時，她因「界線被踩過」的熟悉感而選擇站出來，以平靜方式發聲。

專輯發行前夕，壞特與身心療癒品牌「Soul Barn Wellness靈魂聚落」合作舉辦一場小型「療癒式聆聽活動」，讓親友透過體驗深化作品意義。這源於她過去五年面臨壓力時的自我探索，從寺廟、佛法、催眠到衝浪，各種方法都嘗試過。她甚至曾在寺廟靜修十餘天，透過打坐與內觀逐步排出累積的情緒，重新找回與自己相處的方式。



