幼時爆發文革跑回四川農村、留學日本見64學運決定留下！中國裔日議員石平上節目談生平、「反共三兄弟」由來

近日被中共制裁的中國裔日本參議員石平訪台出席台日活動，一抵台即嗆中國「台灣是主權國家」等連番挺台言論引發網路社群熱議，而其中裔身分也令社會格外關注。石平今（9日）與好友、印大戰略智庫執行長矢板明夫上電台節目《新聞放鞭炮》詳談生平，提到幼時經歷過文革、考上北大，到了日本留學後看到64天安門事件毅然決然留下。他也說，自己是在因緣際會、雜誌牽線下，與矢板明夫、楊海英認識，三人因對談中國問題出名，被日媒稱作「反共三兄弟」。

石平今在節目上提到，自己在中國出生長大，原本家在成都，但四歲時文革爆發，那時父母在大學任職，而文革一開始大學就封鎖了，接著就到在四川農村的祖父母家裡生活。他坦言，自己是沒有挨過餓，中國餓死最多人的時候是在他出生前一段時間，大躍進餓死好幾千萬人，後來才知道四川老家有好多鄉親被餓死。



石平說，一直到他12歲，應該是1974年，因為中國大學要招工農兵學員，就把父母叫回大學，那時就去讀中學，畢業後就考上了北京大學哲學系，大學畢業後就是國家分配，1984年畢業後就被分配到四川的大學，進去當助教。



石平表示，後來1988就到日本留學；至於為何沒去歐美，他提到，高中有一個好朋友，中國的說法叫「鐵兄弟」，被政府派到大阪留學，自己就被說服過去日本。



談到為何被中國制裁，石平直言，「就認識他」，並指著在一旁的矢板明夫。矢板明夫也幫忙解釋，自己跟石平還有楊海英三人被日本媒體稱作「反共三兄弟」，起因是當時有雜誌安排他們三人對談中國問題，後來每年三人都一塊談論。



矢板明夫補充，三人一起出書時，日本媒體的廣告就寫著反共三兄弟，把他們三人召集；石平也附和說，自己還成了老大，因為按年齡來排自己年紀最大，當時在日本就已經有很知名度了。



矢板明夫說，石平所在的參議院是很有選舉難度的，是全國選區，對比就是台灣的不分區立委，但台灣是政黨提名單任意排名，日本是政黨提名30個人，然後全部人一起給全國投票，按照得票數排先後，所以石平是被維新會提名以後，是靠自己的知名度和影響力，以第四名得票當選的。



矢板明夫也提到，當時他們三人在日本輿論界很有名，中共很討厭他們，但還沒制裁石平，但他一當選參議員就宣布制裁，過去石平累積20年的言論，到那時才突然有所表示。石平也說，他在日本也寫書、上電視近20年了，也算是資深媒體人。



石平說，當時剛去日本留學，1989年就發生64民運，自己就是因為那件事決定留在日本，不再回當時的中國；但後來江澤民主政有一段很開放的時期，還是有回中國探親過。

