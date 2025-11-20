幼熊闖AEON遭制伏...秋田僅9名「吹箭捕熊」公務員 縣府曝為何不用麻醉槍

日本秋田縣能代市一家商場「永旺能代店」上週日（16日）發生罕見「熊闖鬧市」事件，一頭幼熊闖入引發恐慌。幼熊最終由一名持有專業牌照的吹麻醉箭公務員制伏，有網友驚訝詢問：「難道是現代忍者？」據了解，秋田縣持牌僅9名，有實戰經驗的更只有5名。



綜合日媒報導，事發於16日中午，商場員工報警，指一頭體長約80公分、重11.5公斤的幼熊闖入，在商場一樓的家具賣場內徘徊。員工立刻以貨架與隔板築起臨時封鎖線，將熊限制在特定區域。餐廳與樓層顧客同步緊急撤離，商場隨即貼出「因黑熊出沒暫停營業」公告。

公務員「吹箭捕熊」引熱議

疏散民眾後，縣政府派出的專責人員抵達現場。由於幼熊身處室內環境，為避免使用麻醉槍或獵槍帶來的更大危險，該人選擇以吹箭射出麻醉針，成功令幼熊倒下，隨後進行電擊處理。



新聞一曝光，引發網友熱烈討論，不少人驚訝留言詢問：「哪個年代還用吹箭？」「難道是現代忍者？」有的網友也質疑，熊既然遭制伏，還有需要殺害的必要。

縣府解釋：吹箭屬危險狩獵 持牌者極少

針對外界的疑惑，秋田縣生活環境部自然保護課解釋，使用麻醉藥捕捉野生動物屬「危險狩獵」，吹箭與麻醉槍皆需環境省特別許可，目前全縣僅9名持牌人員，其中具備野外實戰經驗的只有約5人。



負責人也解釋用吹箭原因，他說因為商場屬密閉空間，使用麻醉槍或獵槍皆有風險，因此吹箭成唯一可行方式。對於幼熊被麻醉後仍遭撲殺爭議，縣府坦言，有收到抗議電話，但強調是按照既定管理方針處理。