幼犬愛亂咬怎麼辦？其實牠正在「探索世界」！這是成長的關鍵訊號

火報記者 張舜傑／報導

許多飼主迎接幼犬回家後，常困擾於牠亂咬拖鞋、桌腳甚至手指。這行為其實是幼犬成長階段的自然表現；理解背後的生理與心理意義，能用更合適方式陪伴牠學習，而非陷入無效制止的循環。

嘴巴是幼犬認識世界的主要工具

在幼犬的成長過程中，嘴巴扮演著探索環境的關鍵角色，牠們透過啃咬來感受物品的硬度、溫度與回饋，並藉此建立對世界的基本認知，這種探索行為能刺激大腦發展，幫助幼犬學習判斷什麼是安全、什麼需要避開，因此亂咬其實是一種學習與理解環境的過程。

廣告 廣告

對幼犬來說，嘴巴是探索世界的重要工具，換牙期的不適感也會讓啃咬行為更明顯。圖:istockphoto

換牙期的不適，讓啃咬需求更加明顯

幼犬在換牙階段，牙齦會出現癢感與壓力，啃咬能帶來短暫的舒緩感受，若這段期間缺乏適合的咬咬玩具，幼犬就會本能地尋找替代品，家具與生活用品便成為最容易取得的選擇，這是身體正在尋找減緩不適的方法。

精力過剩與情緒調節，也會轉化為亂咬行為

幼犬的體力與好奇心都相當旺盛，若日常活動量不足，或缺乏足夠互動刺激，多餘的精力就可能透過啃咬行為釋放，對幼犬而言，咬東西同時具有玩樂與情緒調節的功能，能幫助牠在興奮、無聊或焦躁時找到出口。

建立正確啃咬對象，比禁止更有效

單純責罵或制止，往往無法讓幼犬理解行為界線，反而可能造成困惑或壓力。提供安全且多樣化的啃咬玩具，並在牠咬錯物品時溫和引導轉移，能讓幼犬逐漸學會選擇正確目標，當啃咬需求被合理滿足，亂咬行為自然會隨著成長而減少。

陪伴與耐心，是度過亂咬期的關鍵

亂咬並不是一夕之間就能消失的行為，而是隨著牙齒發育、認知成熟與生活節奏穩定，慢慢淡化的過程。穩定的作息、適當的活動量與一致的引導方式，能讓幼犬在安全感中學習自我控制，也讓飼主與毛孩的互動更加順暢。

精力過剩或互動不足也會讓幼犬透過亂咬來發洩，提供合適玩具並正確引導，能幫助牠順利度過這個階段。圖:istockphoto

幼犬愛咬東西，其實是探索世界、身體成長與情緒調節交織而成的重要訊號。只要飼主理解背後原因，提供正確引導與足夠耐心，就能幫助毛孩順利走過這段必經階段，為未來穩定的行為與親密關係打下良好基礎。