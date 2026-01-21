幼犬貓生病死亡屢爆爭議 新北動保處提醒選購寵物務必三思

248260121a01

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

115年農曆新年將至，寵物買賣進入消費旺季。有鑑於近期接獲多起民眾申訴，反映購買幼犬或幼貓後，短期內生病甚至死亡，進而引發醫療費用、退換貨及責任歸屬等爭議。新北市動保處表示，由於一般消費者對動物整體健康狀況及適應新環境能力認知有限，加上部分品種幼犬或幼貓抵抗力較弱，常在更換環境後發病導致爭議層出不窮。

動保處表示，民眾切勿因一時喜愛而衝動消費，寵物買賣契約並非白紙一張，後續生命照護成本更不容忽視。近日動保處處理一起買賣糾紛，民眾至寵物店家買到1隻虛弱品種小貓，經治療後演變成嚴重的呼吸道感染。後經協調雙方至調解委員會調解，卻因雙方認知差異導致調解失敗，民眾不僅無法取回金錢損失，更感到心力交瘁。

動保處強調，動物並非一般商品，許多先天疾病或潛在問題需飼養一段時間才會顯現。當消費者發現幼犬或幼貓異常時，常陷入要繼續飼養還是送回業者的兩難，甚至面臨求償無門的困境，購買前務必三思。建議購買前應務必審慎評估自身飼養能力，並先自我檢視是否具備照護食、衣、住、行等基本條件，以及具備觀察與判斷動物健康異常的能力。

動保處同時指出，飼養環境方面，須能提供安全無虞、通風良好且冷熱適宜的空間，並依季節調整溫度與保暖設備，避免環境風險對幼齡動物造成威脅。其次，民眾應慎選具備「特定寵物業許可證」的合法經營店家，並詳閱店家買賣契約條款，確認內容符合自身條件後再進行交易。

新北市寵物商業同業公會侯兆誠理事長表示，消費者應具備基本的犬貓疾病預防知識，包括環境清潔、疫苗接種與營養補充，切勿倉促決定。必要時可安排至雙方信賴的動物醫院進行檢查。獸醫陳鉅尹也提醒，動物醫療並非萬能，不健康或先天不良的動物即使細心照顧也難保完全恢復健康；若對動物狀況或業者說明有疑慮，最好的選擇就是不要購買，避免因一時衝動造成遺憾。

照片來源：新北市政府動保處提供

