幼瑩廣慈文教學會聯合多方善心 捐贈30萬元物資為臺東兒少添溫暖

【記者 朱達志／台東 報導】彰化縣幼瑩廣慈文教學會關懷偏鄉兒少，捐贈價值達新臺幣30萬元的書包、文具、鞋子、衣物與多項民生用品給臺東縣，縣府昨（8）日於社會處舉辦「愛心物資捐贈儀式」，由社會處長陳淑蘭代表縣長饒慶鈴接受捐贈。縣府表示，幼瑩廣慈文教學會，集結眾多愛心企業、公益團體及善心人士的力量送至臺東，為需要支持的家庭及兒少提供最實際的協助，也為孩子們的新學期與新年帶來希望與力量。

縣長饒慶鈴表示，許多兒少在成長過程中面臨不同挑戰，而跨縣市的善意與資源分享，為他們增添更安心的力量，此次捐贈行動充滿愛與祝福，讓需要支持的孩子們在歲末時刻感受到社會的溫暖。她並特別感謝幼瑩廣慈文教學會及所有協辦、贊助單位，以實際行動陪伴孩子，協助他們以更充足的準備迎接新學期與新的一年。饒縣長強調，縣府將持續與公私部門攜手，打造更友善、穩定的成長環境，讓每一位孩子都能在支持中茁壯前行。

社會處長陳淑蘭則指出，縣府持續打造更完善的兒少安全網絡，包括推動各項保護服務、增補社工人力、提升社區防暴意識及強化親職教育等，希望每位兒少都能在安全與支持中成長。此次捐贈展現了公私協力的力量， 感謝幼瑩廣慈文教學會及桂田喜來登酒店等單位投入公益、與政府攜手支持家庭，讓温暖落實在孩子的生活中，陪伴他們安心迎向新的開始。縣府未來將持續串聯更多民間力量，深化在地支持系統，陪伴每一位孩子在希望中迎向新的一年。

捐贈活動由幼瑩廣慈文教學會主辦，並由台南市博愛菁莪愛心會、台南市永康塩興里、台南安平康復之家協辦，串聯欣新網股份有限公司、米大師美食生技股份有限公司、台灣優衣庫有限公司 UNIQUE CLOTHING WAREHOUSE、金石堂圖書股份有限公司、尚品製襪有限公司、雄獅旅行社、吉豐蘋果麵包、七股竹港德安宮郭月霞、台南市安定區新佶企業社、財團法人菩提社會福利慈善事業基金會及社團法人新北市家長志工教育成長協會等多家愛心單位共同參與。

社會處呼籲，如果發現身邊親朋好友或鄰里有生活、經濟困難或有社會福利需求，可以透過關懷E起來平台（https://ecare.mohw.gov.tw）通報，亦可聯繫臺東縣政府各線區社會福利服務中心（https://reurl.cc/oKyX8V）尋求協助，共同守護台東縣每一個需要幫忙的家庭。（照片記者朱達志翻攝）