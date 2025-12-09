幼瑩廣慈文教學會連結善心 捐30萬元物資給兒少

彰化縣幼瑩廣慈文教學會關懷偏鄉兒少，捐贈價值達新臺幣30萬元的書包、文具、鞋子、衣物與多項民生用品給臺東縣。

彰化縣幼瑩廣慈文教學會關懷偏鄉兒少，捐贈價值達新臺幣30萬元的書包、文具、鞋子、衣物與多項民生用品給臺東縣，縣府在社會處舉辦「愛心物資捐贈儀式」，由社會處長陳淑蘭代表縣長饒慶鈴接受。縣府感謝幼瑩廣慈文教學會，為需要支持的家庭及兒少提供最實際的協助，也為孩子們的新學期與新年帶來希望與力量。



社會處長陳淑蘭指出，許多兒少在成長過程中面臨不同挑戰，而跨縣市的善意與資源分享，為他們增添更安心的力量，這次捐贈行動充滿愛與祝福，讓需要支持的孩子們在歲末時刻感受到社會的溫暖。



廣告 廣告

陳處長說，縣府持續打造更完善的兒少安全網絡，包括:推動各項保護服務、增補社工人力、提升社區防暴意識及強化親職教育等，希望每位兒少都能在安全與支持中成長。這次捐贈展現了公私協力的力量，感謝幼瑩廣慈文教學會及桂田喜來登酒店等單位投入公益、與政府攜手支持家庭，讓溫暖落實在孩子的生活中，陪伴他們安心迎向新的開始。縣府未來將持續串聯更多民間力量，深化在地支持系統，陪伴每一位孩子在希望中迎向新的一年。



捐贈活動由幼瑩廣慈文教學會主辦，並由臺南市博愛菁莪愛心會、臺南市永康塩興里、臺南安平康復之家協辦，串聯財團法人菩提社會福利慈善事業基金會及社團法人新北市家長志工教育成長協會等多家愛心單位共同參與。



社會處呼籲，如果發現身邊親朋好友或鄰里有生活、經濟困難或有社會福利需求，可以透過關懷E起來平臺通報，也可以聯繫臺東縣政府各線區社會福利服務中心尋求協助，共同守護臺東縣每一個需要幫忙的家庭。