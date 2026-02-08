幼稚園慘遭3男性侵1年！美女大胃王淚揭「魔爪威脅」陰影 抗憂鬱10年現況曝光

大胃王正妹網紅YouTuber路路曾遭哥哥朋友性侵。翻攝IG@yuzi_lu

大胃王正妹網紅YouTuber路路LuLu，先前才宣布結婚，內心卻深藏一段童年創傷，她曾於直播中提到此事，當時在幼稚園時期竟遭哥哥的好友「A男」性侵長達1年，過程中更遭到威脅恐嚇，這段噩夢讓她陷入長達10年的憂鬱症抗爭，甚至頻繁產生幻聽與輕生念頭，「有一個聲音一直告訴我是沒有用的人，戳著我的痛處。」

幼稚園就淪噩夢 「魔爪伸進私密處」還威脅傷害家人

路路曾在2023年2月的某次直播回憶，幼稚園中、大班時因為父母工作繁忙，年僅 5、6 歲的她常隨哥哥前往就讀國小的玩伴「A男」家中玩耍，當時也是小學生的A男竟對她伸出魔爪，性侵長達一年，此外，B男、C男兩兄弟也曾趁機對她施暴，其中C男當時甚至已成年。

廣告 廣告

路路曾在直播中揭露這段過去。翻攝路路LULU YT頻道

老師一句話成最後稻草 恩師報警拉回崩潰邊緣

路路透露，當時之所以不敢求救，是因為A男威脅如果講出去，就會找人傷害她的家人，讓她小小年紀便背負著恐懼與巨大的心理壓力，這道傷疤直到國小三年級再度被揭開，當時健康教育老師提到「女生婚前性行為會被瞧不起」，讓路路崩潰認為自己「不乾淨、變髒了」，世界瞬間瓦解，甚至一度想輕生離開世界。

所幸後來遇到老師主動關懷並報警提告，雖然因為年代久遠且記憶模糊，最終僅能對A男追究責任，看著對方接受法律裁決，她也長時間接受心理輔導，才稍微感受到遲來的正義，她如今已經成為人母，也選擇寬恕：「覺得當時他們還沒長大，也得到了教訓。」

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



回到原文

更多鏡報報導

雪碧新加坡入境遭遣返！「小黑屋」扣手機翻看私密照 當地移民局曝背後原因

「霸王餐名媛」被關3個月拒出庭！滯美簽證過期「家屬失聯」 她慘困惡魔島監獄

豬哥亮來了！除夕夜合體陳美鳳超催淚 她揭秘大哥當年「無腳本」神功

《世紀血案》爭議延燒！陶晶瑩哽咽介紹「林宅血案」唯一的倖存者 林奐均被砍6刀「從恨中重生」