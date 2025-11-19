幼童也得出席！北韓夫妻賺得太囂張遭盯上 200多人被迫圍觀槍決現場

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

北韓政府再度公開處刑！一對50多歲的夫妻經營販賣電動車、腳踏車等銷售致富後「態度囂張」，遭北韓當局盯上，發現夫妻倆還做「非法外匯交易」等，日前在一處市場公開處決2人，市場管理人員、各攤商都被強迫出席，其中甚至有家長被迫攜帶幼童來看槍決畫面，參與人數約有200人，相當駭人。

一對50多歲的夫妻經營販賣電動車、腳踏車等銷售致富後「態度囂張」，遭北韓當局盯上，發現2人還做「非法外匯交易」等，日前在一處市場公開處決2人。圖為北韓領導人金正恩。（圖／美聯社）

據每日北韓（Daily NK）報導，這對夫妻長期在松新市場表面經營電動腳踏車、電池摩托車零件等販售，名義上隸屬於平壤市沙洞區「朝鮮職業總同盟中央委員會」，但實際上依靠經商賺進巨額財富，有平壤最大批發市場「松新市場」的「金主」之稱。當地居民卻對他們強迫批發價銷售、品質不佳和傲慢態度等行為積怨已久。

廣告 廣告

夫妻2人因此遭北韓當局盯上，經國家保衛省調查，夫妻倆與工會內部人士勾結，竟私下經營非法流通外匯並散布「反共和國宣傳物」，因此遭指控違反《反動思想文化法》。2人於今年8月初被捕，經國家保衛部與安全部聯合審問後，9月初確定死刑；另有約20名相關人員遭判流放或再教育。

夫妻2人在9月中旬執行槍決，場地由原本在沙洞區的射擊場改至美林（Mirim）一處市場空地舉行。據傳，所有市場管理員、攤位負責人都被要求出席，共計約200人現場目擊，報導引述消息人士指出，「沒地方托嬰的人別無選擇，只能帶著孩子出席，路過的中學生也未受到任何攔阻，直接加入大人的行列，目睹這個恐怖場景。」

消息人士透露，此次處刑是為「防止經濟秩序混亂並加強居民思想教育的示範案例」，不過遭外界認為，這場臨時改成公開處刑的「殺雞儆猴」意味濃厚，透過公開處決，向年輕族群和孩童灌輸恐懼，「只要國家想要，可以懲罰任何人。」

更多FTNN新聞網報導

美國死囚「5天連殺3人」隔21年遭槍決伏法！ 最後晚餐曝光菜單驚人

川習會前下馬威？ 川普批准南韓「造核潛艦」美國提供技術支援

想見你！川普再度表明「願會面金正恩」 北韓出現詭異跡象

