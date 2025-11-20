幼童受虐禁錮！13歲與12歲兒女命喪家中「弟目睹過程」 雙親謀殺罪名成立恐終身監禁

洛杉磯郡法院裁定娜塔莉．布羅斯威爾與莫里斯．泰勒兩項一級謀殺罪名成立，預計於2026年1月宣判刑期。（圖／ Pima County Sheriff

美國加州洛杉磯郡一對父母因涉嫌於2020年在自家住宅內殘忍殺害兩名子女，經過陪審團審理後，已於本週被判定兩項一級謀殺罪名成立，恐將面臨終身監禁不得假釋的刑罰。

根據美國KABC新聞與加州城市新聞社（City News Service）的報導，案件發生於2020年11月29日，地點位於洛杉磯郡蘭卡斯特市（Lancaster）。被告分別為39歲的莫里斯．朱爾．泰勒（Maurice Jewel Taylor Sr.）與48歲的娜塔莉．住子子．布羅斯威爾（Natalie Sumiko Brothwell）。兩人被指控聯手殺害年僅12歲的兒子莫里斯與13歲的女兒馬萊卡（Maliaka），行為殘忍震驚社會。

洛杉磯郡地方檢察官辦公室表示，陪審團除認定兩項一級謀殺罪成立外，也認定「多重謀殺」的特殊情節指控成立，該項認定將可能導致兩名被告面臨無期徒刑且不得假釋的重刑。

更令人髮指的是，檢方指出，兩名年幼的弟弟，當時年僅8歲與9歲，在案發後被迫長時間待在房間內，不僅目睹兄姊遺體，更數日未獲供餐。兩名孩子在精神與身體層面均受到極大創傷。對此，泰勒與布羅斯威爾也另遭加控兩項「在可能導致重大身體傷害或死亡情況下虐待兒童」的罪名。

洛杉磯郡地方檢察官納森．霍赫曼（Nathan Hochman）在聲明中表示：「這是一場令人震驚的殘酷行為，撕裂了一個家庭。兩名無辜孩童慘遭殺害，倖存的弟弟則必須活在難以言喻的恐懼與痛苦中。」

根據檢方說法，兩名被告目前將面臨「無期徒刑不得假釋」的最高刑度，外加六年四個月的州監刑期。案件預計將於2026年1月13日由法院正式宣判刑期。

