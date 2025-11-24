幼童安全亮紅燈 東峰公園成「機車道」？盧秀燕︰裝監視器與改善動線

台中東區東峰公園遭機車闖入情況嚴重，由於旁邊就是進行戶外課程的幼兒園學童，安全堪憂。市議員陳雅惠痛批（如圖），公園本該是最安全的公共空間，如今卻成為機車穿越道，市府管理形同失靈，要求立即改善防護與執法。

市長盧秀燕回應表示，公園禁止機車是「常識」，市府會依影片車牌追查開罰，並立即要求警察局加強巡查與站崗。盧秀燕指出，東峰公園近期造訪人潮變多，確實需要更嚴格管理，市府將啟動建設局與警察局聯合查緝機制，強化取締密度，必要時採取持續性稽查，以建立嚇阻效果。盧秀燕強調，市府會研議裝設監視設備與改善動線，並務必讓民眾看到「議員陳情後確實有改善」，重建市民的安全感。

廣告 廣告

市議員陳雅惠說，東峰公園近期機車亂入情況嚴重，外送員騎車休息、長輩串門子騎車進園，甚至有人遛狗也直接騎機車繞一圈。公園內機車呼嘯而過，旁邊就是奔跑的幼童，家長擔心孩子安全受到威脅，多次向她陳情。

建設局長陳大田說，將依自治條例對違規者開罰，並與警察局協調評估於周邊設置監視器，同時強化現地管理。他也承諾會在後續公園規劃中預先納入防機車措施，避免類似問題持續發生。