幼童手作紅龜粿 學習傳統年節習俗感受喜慶氛圍

碗粿霞黃姓負責人向幼童說明手作紅龜粿。（記者扶小萍攝）





傳統的習俗裡逢年過節民眾家裡常會製作或購買紅龜粿或壽桃等做為祭祀供品，南投市一家幼兒園在農曆年關前，於13日帶領20多位幼童到公有零售市場內「碗粿霞」攤位，體驗手作紅龜粿的樂趣，小朋友對自己的作品都非常得意，很高興上了最接地氣的一課。

碗粿霞的攤位就在公有零售市場正面進入第一個攤位，平常日都可見到忙碌的婦女做紅龜粿等客人來取。碗粿霞長久以來不僅擁有固定熟客，還特別撥出兩處空間，做為DIY場所，經常有學校、社團或旅遊團來體驗手作紅龜粿的樂趣。

小朋友來做粿樂在其中。（記者扶小萍攝）

13日上午幼童們在老師帶領下來到碗粿霞的手作體驗區，小朋友七嘴八舌的高分貝聲音，顯示每個人都非常的興奮，且迫不急待的想做出成績來。

每位小朋友都選擇自己想要的形狀。（記者扶小萍攝）

負責的黃先生從紅龜粿的原料米讓幼童親自觸摸感受，很多人不知道小小一只紅龜粿從備米、浸泡、磨出米漿、脫水一直到脫模上蒸籠蒸熟出爐需經過近20餘道手續。

趕快擺好上蒸籠囉。（記者扶小萍攝）

小朋友在老師及黃先生指導下，每位幼童都手做二個紅龜粿，爭著要趕快放進蒸籠。有位小朋友展示她的半成品說我做了一個粉紅色的「扁扁」，旁邊一位小男童立即替她解說，她做的是「便便」，一坨便便，旁邊的大人小孩都笑了。

每個紅龜粿都讓小朋友親自包餡，選擇想要做出的形狀，店裡備有許多不同類型的木模，有紅龜粿、壽桃、囍字、糕餅狀等，從這些模具就可想見它們曾經經歷過數十年的運用，且是碗粿霞甚至是南投人最美好的回憶。

最後一道手續是上蒸籠，經過30至40分鐘後，一個個不同形狀的粉紅粿出爐，都是孩子們成長中美好的記憶。歡樂沸騰的畫面已成為公有市場另一道景點。

