幼童打流感疫苗「誤打成A型肝炎」金門醫院急回應

金門醫院昨（7）日門診時段發生一起疫苗接種疏失事件，一名原定接種流感疫苗的幼童誤打成A型肝炎疫苗。院方發現後立即啟動緊急應變機制，向家屬說明並致歉，同時通報金門縣衛生局與疾病管制署，全力處理後續事宜與內部檢討。

院方說明，事件發生於門診結束後，預防接種護理師在結算疫苗時發現品項有誤，經核對確認一名黃姓幼童誤接種A肝疫苗。

護理師依程序即刻通報，並同步回報衛生局及疾管署。經確認，該劑A肝疫苗屬有效劑次，對幼童健康無安全疑慮，後續僅需補打原定的流感疫苗。

當日晚間6時，兒科醫師已於7日晚間6時，親自致電幼童家長，詳細說明事件經過與疫苗安全性，並表達歉意。醫師指出，A型肝炎疫苗一歲後即可施打，對幼童並無不良影響，且已安排後續補種流感疫苗。

金門醫院表示，院方將持續關懷與支持受影響家屬，除由兒科專科醫師持續溝通說明外，社工室亦已主動介入關懷，副院長將率醫療團隊親赴家中致意。

同時，院方已啟動醫療疏失調查程序，全面檢討錯誤環節，並強化人員臨床教育訓練及疫苗接種作業流程，確保類似事件不再發生。

院方強調，對此次疏失造成家長與幼童的不便與擔憂深感歉意，將以高標準檢討改進，確保醫療品質與病人安全，並持續與家屬密切溝通，提供必要協助。

