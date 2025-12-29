幼童被迫吸毒煙3個月！驗出海洛因+安非他命變遲緩 惡劣繼父遭起訴

台中市東勢區發生一起嚴重妨害兒童發育案件。一名徐姓繼父自今年四月起至七月十六日被查獲為止，連續三個多月在住處內當著繼子面前吸食安非他命。

根據檢警調查，徐男與妻子張女及A童共同居住在同一房間內，期間徐男多次以玻璃瓶燒烤方式吸食安非他命毒煙，完全無視孩童就在房內的事實。

A童因長期處於充滿毒煙的環境中，被迫吸入二手毒煙，導致出現身心障礙發展遲緩的情況。社工介入輔導時發現，該童已出現自閉症、癲癇等嚴重症狀，身心健全與自然發育明顯受到危害。

社工人員基於專業判斷，考量徐男曾有吸毒被逮捕的前科紀錄，決定採集A童毛髮進行毒品檢驗。檢驗結果顯示，該童體內不僅驗出安非他命陽性反應，更發現海洛因陽性反應，兩種毒品同時存在於幼童體內，情況相當嚴重。社工隨即依法進行告發。

面對指控，徐男辯稱是因為平常需要照看A童，無法讓孩子離開自己的視線範圍，因此難以避免居住空間內會參雜毒品煙霧。然而，此說法並未獲得檢方採信。

檢方調查發現，徐男在五年內有刑事前科紀錄，依法屬於累犯。檢方認為，本案所涉及的犯罪類型並非一時失慮或偶然發生的行為，而是持續性的犯罪行為。徐男先前的徒刑執行顯然未產生矯正效果，其對刑罰的反應力明顯薄弱。

基於上述事實，檢方決定加重徐男的法定最低度刑，並依妨害幼兒發育罪正式起訴。本案凸顯毒品對兒童身心發展造成的嚴重危害，也反映出部分成年人忽視兒童權益的嚴重問題。目前案件已進入司法程序，後續發展值得關注。

