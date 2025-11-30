幼童訪竹山分局 體驗1日警察生活

竹山地區幼兒園於日昨向竹山警察分局申請參訪活動，體驗一日警察生活。學齡前孩童是國家未來的主人翁，正確的法律觀念與品德需要從小扎根，為推廣法治教育，讓孩童更認識警察工作，建立竹山、鹿谷地區孩童基本法治素養工作。

竹山警察分局藉由本次參訪活動，向孩童們介紹相關反詐騙、交通安全、婦幼安全等法律知識，並介紹相關警用配備及仿真勤務體驗，讓學童更認識警察工作，對應遵守的正確交通觀念、婦幼安全及反詐意識能更加熟悉。

廣告 廣告

交通宣導部分以「車輛慢看停，行人安全行」為主軸，指導小朋友辨識紅綠燈、行走行人穿越道等基本道路安全觀念，提升交通安全意識；婦幼宣導則推廣由內政部警政署規劃製作之婦幼安全Youtube頻道「NPACareU 婦幼抱抱」，頻道裡囊括家庭暴力防治、性影像防治、跟蹤騷擾防制、性侵害防治、性騷擾防治、兒少性剝削防制、兒少保護、反霸凌及拒絕網路性別暴力等安全宣導教材，可供孩童們數位學習；反詐宣導則請孩童們提醒家長，近期「普發一萬」成為詐騙集團話題熱點，呼籲接到可疑電話或訊息時，務必撥打165反詐專線查證，別落入詐騙陷阱。

竹山警分局表示，通過與孩童間互動，能有效降低孩童對警察的恐懼感，讓孩童在需要幫助時，能夠坦然尋求警察的支援與保護，並提升對交通婦幼反詐騙的認識，還拉近了警察與學童間的距離，讓正確的法治教育從小開始，保護孩子健康快樂地成長。