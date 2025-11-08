幼童誤打A肝疫苗 金門醫院啟動醫療疏失調查程序

（中央社記者吳玟嶸金門縣8日電）1名1歲幼童昨天在金門醫院原要接種流感疫苗，卻被誤接種A型肝炎疫苗。金門醫院今天表示，將啟動醫療疏失調查程序，並強化疫苗接種標準作業流程與安全指引。

有民眾昨天在臉書（Facebook）發文表示，孫子到金門醫院打疫苗，之後卻被電話告知打錯疫苗。

金門醫院透過新聞稿說明，昨天1名黃姓幼童原要接種流感疫苗，預防接種護理師在門診結束結算疫苗時，發現疫苗品項有誤，經核對確認黃姓幼童誤接種A肝疫苗。護理師依程序通報，醫院並同步回報衛生局及疾管署。

金門醫院指出，經確認該劑A肝疫苗視為有效劑次，無安全疑慮，後續無需補打，惟需補接種流感疫苗。

金門醫院指出，除由兒科專科醫師持續與家屬說明和溝通，並將由副院長率醫療團隊親赴家中致意。內部檢討與改善方面，也將啟動醫療疏失調查程序，釐清錯誤環節，全面加強醫療人員臨床教育訓練，強化疫苗接種標準作業流程與安全指引，並記錄家屬意見，作為制度改進重要依據。

金門醫院表示，對此次疏失造成家長與幼童不便與擔憂深感歉意，承諾將以高標準檢討與改進，確保醫療品質與病人安全。後續將持續與家屬密切溝通，提供必要協助，並全力落實各項改善措施。

金門縣衛生局也在臉書（Facebook）公告表示，此次事件屬接種異常事件，責成醫院正式函報事件始末並執行幼兒健康監測，啟動調查並督導醫院改善流程，最後要求醫院檢討並加強教育訓練，落實「三讀五對」。（編輯：謝雅竹）1141108