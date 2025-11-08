幼童誤打A肝疫苗 金門醫院啟動醫療疏失調查程序
（中央社記者吳玟嶸金門縣8日電）1名1歲幼童昨天在金門醫院原要接種流感疫苗，卻被誤接種A型肝炎疫苗。金門醫院今天表示，將啟動醫療疏失調查程序，並強化疫苗接種標準作業流程與安全指引。
有民眾昨天在臉書（Facebook）發文表示，孫子到金門醫院打疫苗，之後卻被電話告知打錯疫苗。
金門醫院透過新聞稿說明，昨天1名黃姓幼童原要接種流感疫苗，預防接種護理師在門診結束結算疫苗時，發現疫苗品項有誤，經核對確認黃姓幼童誤接種A肝疫苗。護理師依程序通報，醫院並同步回報衛生局及疾管署。
金門醫院指出，經確認該劑A肝疫苗視為有效劑次，無安全疑慮，後續無需補打，惟需補接種流感疫苗。
金門醫院指出，除由兒科專科醫師持續與家屬說明和溝通，並將由副院長率醫療團隊親赴家中致意。內部檢討與改善方面，也將啟動醫療疏失調查程序，釐清錯誤環節，全面加強醫療人員臨床教育訓練，強化疫苗接種標準作業流程與安全指引，並記錄家屬意見，作為制度改進重要依據。
金門醫院表示，對此次疏失造成家長與幼童不便與擔憂深感歉意，承諾將以高標準檢討與改進，確保醫療品質與病人安全。後續將持續與家屬密切溝通，提供必要協助，並全力落實各項改善措施。
金門縣衛生局也在臉書（Facebook）公告表示，此次事件屬接種異常事件，責成醫院正式函報事件始末並執行幼兒健康監測，啟動調查並督導醫院改善流程，最後要求醫院檢討並加強教育訓練，落實「三讀五對」。（編輯：謝雅竹）1141108
其他人也在看
1歲嬰兒遭金門醫院打錯疫苗 院方：將檢討流程
（中央社記者吳玟嶸金門8日電）金門醫院發生原應替嬰兒施打流感疫苗，卻錯打成A肝疫苗事件，金門醫院表示，已通報疾管署與金門縣衛生局，目前觀察嬰兒無異狀，將檢討流程避免類似情形再發生。中央社 ・ 13 小時前
女乘客飛機廁所內偷吸電子煙！檢方遭依干擾飛航罪起訴
桃園地檢署近日偵結一起航空器上違規使用電子煙案件，一名27歲鄭姓女子今年5月搭乘長榮航空班機時，在機上廁所偷吸電子煙被發現，檢方依違法使用干擾飛航器材罪嫌將她起訴並聲請簡易判決。中天新聞網 ・ 12 小時前
流感疫苗接種破500萬人 部分縣市估12月用罄
（中央社記者沈佩瑤台北8日電）流感疫苗打氣旺，疾管署長羅一鈞今天說，截至11月6日，全國公費流感疫苗接種515萬劑、COVID-19疫苗接種116萬劑；若打氣不墜，估部分縣市12月初至12月中可能用罄，要打要快。中央社 ・ 7 小時前
新竹北埔廂型車撞壞紅磚 整輛慘翻落內豐石橋下
新竹縣北埔鄉大坪路上的內豐石橋今（8）日發生墜橋意外，一輛銀色廂型車疑似撞壞磚造護欄，整輛車翻覆橋下，導致該路段雙向暫停通行，目前已派吊車到現場協助救援，詳細事發原因仍待釐清。中天新聞網 ・ 12 小時前
外送員注意！Foodpanda沒保強制險遭罰30萬 裁罰撤銷定讞
【記者莊曜聰／台南報導】台南市政府前年、去年針對Foodpanda（富胖達）公司未幫外送員投保汽車強制險、機車第三人責任險等，連續開罰共30萬元，Foodpanda不服提出訴訟，高雄高等行政法院地方庭審理後，認定保險屬中央法令，南市府依地方自治條例規範裁罰，違反中央法令、違憲，撤銷原處分物罰，南市府再提上訴，被該院高等庭判決駁回並定讞。壹蘋新聞網 ・ 12 小時前
幼童打流感疫苗「誤打成A型肝炎」金門醫院急回應
幼童打流感疫苗「誤打成A型肝炎」金門醫院急回應EBC東森新聞 ・ 12 小時前
颱風鳳凰逼近 花蓮災區初步警戒範圍逾2700個門牌
（中央社記者張祈花蓮縣8日電）颱風鳳凰預計下週影響台灣，花蓮堰塞湖災區提高警覺，花蓮縣府依目前林保署劃設警戒範圍，套出2720個門牌，正在清查戶籍資料。水利署預布抽水機、挖土機、消波塊及太空包。中央社 ・ 12 小時前
金門醫院出包！1歲童流感疫苗打成A肝 阿公心疼斥「太離譜」
金門一對夫妻昨（11/7）帶著1歲1個月大的寶寶前往部立金門醫院，接種流感疫苗及水痘疫苗，回家後接獲院方來電，醫護人員誤將流感疫苗打成A型肝炎疫苗，家人痛斥離譜，所幸寶寶沒有出現不良反應。金門醫院表示，已通報疾管署與金門縣衛生局，將檢討流程，避免類似情形再發生。太報 ・ 11 小時前
卑南太平村近10日上千斤釋迦被偷 路口無監視器難抓賊
近10天以來，卑南鄉太平村一帶的釋迦園上千斤釋迦被偷，由於當地開闊少有住家，加上重要路口長期沒有架設監視器，成為宵小長年「割羊毛」地區，連個竊賊和可疑車輛都沒看到，縣議員關心案件，卻從警方口中得知「近期才一起竊案，也已破」，原來是農民根本不相信警方「報案只是浪費時間做筆錄，干脆不報案，只要動作比小偷自由時報 ・ 12 小時前
雙11住房大戰開打！義大皇家推三大快閃專案 跨年煙火房、親子住房組合最受矚目
【記者 王苡蘋／高雄 報導】雙11不只電商搶客，飯店業也加入戰局。高雄義大皇家酒店自11月11日起祭出限時10台灣好報 ・ 12 小時前
康橋車禍重傷學生康復 家長捐50萬元謝彰基
（中央社記者鄭維真彰化8日電）康橋國際學校秀岡校區15歲學生4月於彰化縣遭撞重傷，經治療後康復，學生與家長今天在校方陪同下，到彰化基督教醫院捐贈新台幣50萬元致謝，院方將用於買頂級偏鄉幼兒救護車。中央社 ・ 11 小時前
基隆暖暖興隆街邊坡仍有巨石裂開 颱風後評估開放時程
基隆市暖暖區興隆街昨天道路邊坡坍塌，土石滑落造成交通中斷，市府工務處已將土石清理完成，市府今天與專業單位人員前往現場勘查，發現山坡還有浮石，且有塊12米高的巨石有裂縫，市府將以破碎機進裂解岩塊再分批清運，持續封閉道路，颱風後再檢討評估開放時程。自由時報 ・ 11 小時前
莊人祥59歲罹胃癌！醫揭早期無症狀 「4大地雷食物」曝光
衛福部常務次長莊人祥日前親自證實，自己在去年初擔任疾管署署長期間，被診斷出胃癌，好在醫療團隊與家人支持，目前恢復良好。該消息一出震驚各界，也讓民眾升高對胃癌的防治意識。醫生提醒，應減少攝取醃漬、鹹食、煙燻及加工食品，才能守護胃部健康。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
11/7立冬進補！6禁忌注意「別喝大量熱水」 命理師提醒3星座：當心爆發身體不適
今年11月7日是二十四節氣中的「立冬」，它象徵冬季的開始，此時陽氣漸收、陰氣增強，氣溫明顯轉涼，萬物進入休養蓄藏的階段。民間習俗中，人們會進補或吃餃子、薑母鴨等暖身料理，希望以食補禦寒，為冬天儲備能量。姊妹淘 ・ 1 天前
立冬陰氣超凶！觸犯「6大禁忌」衰爆 專家示警3星座沖煞小心
今（7）日是二十四節氣中的立冬，清水孟國際塔羅小孟老師也分享立冬的6禁忌及傳統習俗，示警巨蟹座、狮子座、處女座3個星座的人在立冬容易爆發身體不適，要特別小心。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
愛吃「2美食」要注意！台中婦頭暈送醫驚罹大腸癌 醫：小心7徵兆
台中一名70多歲的婦人，最近上廁所型態改變卻不以為意，不僅出現血便，有時還便祕一整天沒上廁所。日前在家中因便秘、如廁不順，身體虛弱導致頭暈身體不適，全身無力的被家人送到醫院急診，醫師抽血驗出血紅素過低，檢查出有腸胃道出血，馬上輸血治療，住院期間進一步詳細檢查，發現有嚴重內痔出血、還罹患大腸癌，胃鏡檢查上消化道也有出血，後續給予治療。鏡報 ・ 1 天前
超愛吃「1食物」！表妹婿20幾歲罹大腸癌 譚敦慈：絕對不吃
大腸癌有逐漸年輕化的趨勢，無毒教母譚敦慈在《健康晚點名》節目中透露，表妹婿是一位川菜師傅，平常喜歡吃重油、重鹹，還很愛吃豆腐乳這種醃漬類食物，20幾歲就罹患大腸癌。譚敦慈建議，在飲食上要少吃燒烤、高溫烹調、醃漬、不新鮮的食材。鏡報 ・ 1 天前
「立冬」進補薑母鴨、羊肉爐 醫：三成人補不得！心血管會出大事
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 今（7）日是二十四節氣的「立冬」，象徵著冬季正式展開，台灣人傳統習慣要「補一下」，認為補充營養恢復元氣才能抵禦寒冬，但有三成人可補不得！醫師提醒，根據國健署資料，20歲以上國人血脂異常盛行率已達三成，但因症狀不明顯，不少人根本不自知，特別是習慣外食、日常飲食偏油重口味的上班族，進補若無節制，恐不知不覺加劇心血管負擔。...匯流新聞網 ・ 1 天前
這種眼藥水超涼！竟引起青光眼、白內障 全台183萬人有乾眼症！慎選眼藥
眼睛痠澀，點日本買的激涼眼藥水好舒爽！醫師提醒，很多人到日本都愛託人買回超涼眼藥水，殊不知很多都含有防腐劑或強效抗發炎如類固醇的藥物，不僅容易眼壓高引起青光眼，還可能引起白內障、眼睛抵抗力下降，傷口不健康2.0 ・ 1 天前
營養不輸花椰菜！一顆「蔬菜之皇」竟能幫肝解毒、降膽固醇、抗發炎
天氣愈來愈熱，你的肝也該好好照顧一下了！春天靠十字花科蔬菜為肝臟解毒提供支持，進入初夏，就換成專門養肝的食材上場。有「蔬菜之皇」美名的洋薊就是最佳選擇之一，不只幫助肝臟解毒，還能在炎熱的夏季裡給身體多健康2.0 ・ 20 小時前