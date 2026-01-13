幼童遭饅頭噎住 新北保母未立即求救遭訴過失致死

（中央社記者謝君臨台北13日電）新北市新店區潘姓保母受託照顧1歲10個月幼童，在餵食起司饅頭時不慎造成多個碎塊卡在幼童咽喉，卻未立即撥打119求救，也未實施完整急救，北檢今天依過失致死罪嫌起訴。

根據台北地檢署起訴書，潘姓保母為領有居家式托育服務登記證書的專業保母，自民國112年12月29日起，受一對夫婦之託照顧幼童。

113年3月18日午間，潘姓保母餵食起司饅頭時，未注意饅頭大小及幼童吞嚥情形，造成5塊以上的饅頭碎塊卡在幼童口咽部，導致呼吸困難。

潘姓保母發現幼童出現頸部歪斜、臉部及嘴唇泛紫的情形後，未立即撥打119求救，也未實施完整的急救措施。

根據起訴書，潘姓保母事發後先聯繫謝姓友人，並打給社區警衛，在友人、警衛撥打119並趕至住處後，潘姓保母才依119人員電話指示，對幼童施以CPR急救，並自幼童口中挖出2塊饅頭碎塊後送醫急救。

幼童到醫院前已無呼吸、心跳，醫生進行插管治療，發現幼童口咽部另塞有3塊饅頭碎塊，導致呼吸困難，缺氧時間過長，因而出現缺氧性腦病變，經長期加護治療無法恢復中樞神經功能，最終於113年5月2日經醫生撤除維生機器，並宣告幼童因中樞神經與呼吸器官衰竭而死亡。

檢察官認為，潘姓保母明知1歲半至2歲間的幼童，器官、呼吸系統及吞嚥功能等尚未發展成熟，餵食時應審慎調整食物大小，餵食速度應按幼童的咀嚼能力調整，並在旁看顧觀察進食狀況，確保順利吞嚥完成，才能餵食下一口，且應於發現異狀時立即撥打119，並執行CPR直到救護人員抵達，竟疏未注意，今天依刑法過失致死罪嫌起訴潘姓保母。（編輯：蕭博文）1150113