幼貓奄奄一息「瘦成枯葉」睜不開眼 五股動保幫牠重獲新生

生活中心／倪譽瑋報導

民眾通報，五股一處小巷內有奄奄一息的幼貓，牠骨瘦如柴、雙眼感染，動保員替牠取名為「小枯葉」。（圖／新北市動保處）

新北市動物保護防疫處（動保處）指出，日前接獲民眾通報，五股區中興路二段一處小巷內發現一隻奄奄一息的幼貓，人員立即趕赴現場救援，將牠帶回五股動物之家治療。這隻小貓當時全身枯槁、骨瘦如柴，雙眼感染嚴重，經獸醫師治療與動保員長期悉心照護後，終於恢復健康，化身大眼萌貓，如今已準備好開啟幸福新生活，等待有緣人前來認養。

新北市動保處說明，動物之家在接回小貓後，獸醫師第一時間為小貓進行清創、滴眼藥與營養補給，動保員則輪班照顧，細心餵食與保暖陪伴，照護員薩燕菁表示，當時牠身形乾癟、瘦得像枯萎的葉子，讓人心疼不捨，於是替牠取名為「小枯葉」，象徵希望牠能重新萌發生命力。

小枯葉在照料下慢慢恢復（左圖），相比剛救治時的危急狀態（右圖）好轉。（圖／新北市動保處）

經過數週細心照料，「小枯葉」逐漸恢復食慾與活力，體態變得圓潤，一雙明亮大眼閃耀著靈氣，如今已成為五股動物之家的人氣萌主，讓前來探訪的民眾無不被牠融化。

動保處指出，目前「小枯葉」已完全康復，正在五股動物之家等待有緣人將牠帶回家。此外，動物之家還有許多與「小枯葉」一樣曾經歷過流浪、受傷或疾病、如今在照護下重獲新生的動物，每一隻都有屬於自己的故事，有的曾被棄養、有的歷經街頭求生，如今都在這裡等待能夠理解牠們的家人。

如今的小枯葉相當健康，體態恢復且有明亮大眼。（圖／新北市動保處）

民眾可於動物之家開放時間前來參觀、互動與了解動物的個性與狀況，找到最適合自己的新夥伴，讓牠們有機會重新進入溫暖的家庭。

動保處表示，將持續致力於動物保護與福利推動，從救援、醫療、收容、認養到教育宣導，建立完善的照護體系，並提升動物之家環境品質與專業能量。同時也提醒民眾，若發現需要協助或救援的動物，可撥打1959動保專線通報，由專業人員即時前往處理，持續打造友善動物幸福城市，讓每一條生命都能被善待與尊重，讓愛與溫暖在城市每個角落延續。

新北市8所動物之家都有可愛親人動物，歡迎民眾可至官方認養網站「https://act-adopt.ahiqo.ntpc.gov.tw」挑選適合犬貓，成為終身寵物伴侶。

