幼貓竄出鑽機車車底！警「廣播」急喊騎士別動

記者古芙仙、黃啟超／高雄報導

這個最萌的警告！高雄楠梓分局員警巡邏時，發現一隻小貓從路邊竄出，鑽進前方停等紅燈的機車輪胎底下，趕快用警鳴器廣播告知騎士「你的車輪下有貓咪」，也協助小貓脫困，這名騎士事後表示有朋友可以安置小貓，而員警也用警車幫忙載運到騎士的住處，讓小貓未來不必再流浪。

小貓趁停紅綠燈時，鑽到機車車底下，後方目睹一切的員警趕快用廣播叫機車騎士「不要動」。

員警巡邏發現一隻黑白花色小貓從路邊竄出來，鑽進前方停等紅燈的機車車輪下，狀況好危急。

員警：「前面的機車駕駛，你下面有隻貓，你看你的底下有隻貓，不要動，不要動，你底下有隻貓。」

員警趕快用警鳴器，廣播通知騎士別動，接著下車開始救貓，這時綠燈了一名員警指揮交通，另一名蹲下來搶救貓貓。

員警：「你的車太溫暖，唉呦，抱到了，抱到了，唉呦。」

員警跟機車騎士急著把小貓救出。

員警最後成功在車裡把貓撈起來，小小的幼貓約2個多月大，還好沒受傷，叫聲也很有精神，而接下來更暖心的是，這名騎士的朋友可以幫忙中途安置小貓，員警幫忙幫到底，用警車護送小貓，前往騎士的住處。

騎士：「牠會一直咬你嗎？」

員警：「不會，牠會想要掙脫，就會抓我，那真的跟你很有緣，就麻煩你了。」

小貓成功救出，而機車騎士的朋友也可以幫忙中途安置小貓。

最後騎士找來紙箱把小貓先放進去，暫時安頓下來，回到貓咪被救援的現場，高雄楠梓後昌路平常車流量就很大，還好當時是凌晨，小貓突然竄出來，沒有被其他車輛撞到。

附近居民：「算常看見貓，可是會棲息在這裡，一兩隻都會有。」

附近居民說，這裡有時會看到浪貓，而天氣冷，貓容易躲進車輛引擎蓋或輪胎避寒，而停等紅燈突然有幼貓找上門，還好員警眼尖看到及時救援，這段神奇緣分也讓人在這冷冷的天感覺好暖心。

