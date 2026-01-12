幼貓頭卡桌縫險窒息 新北動保員救出取名「卡卡」待認養

248260112a03

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市蘆洲區三民街一處民宅後陽台，日前傳出微弱且急促的貓叫聲，住戶循聲查看後赫然發現，一隻年幼的小貓頭部竟卡在桌子縫隙中，因無法自行脫困而受驚掙扎。新北市動保處獲報後，深知情況急迫，立即指派動保員會同獸醫師林洋演趕赴現場，展開一場限時的生命救援。

救援當下，獸醫師林洋演評估幼貓因極度緊張導致全身肌肉僵硬，且頭部與桌縫卡得極為緊密，若在情緒激動下強行拉扯，極易造成頸部二次傷害甚至窒息。為了確保幼貓安全，醫師隨即決定進行輕微麻醉處置，待小貓身體完全放鬆後，才小心翼翼、循序漸進地將其頭部移出縫隙，順利協助脫困。

廣告 廣告

成功獲救的幼貓經初步檢查僅有輕微擦傷，生命跡象穩定。動保處研判，這隻小貓疑似因受困時間過長，未能跟上外出的母貓而走失，隨後將其帶回五股動物之家收容照護。在動保員的細心照料下，幼貓的精神與食慾迅速恢復，並已完成疫苗施打，目前性格展現出親人活潑的一面，正準備好迎接認養。

動保員王妘嘉特別為這隻大難不死的小生命取名為「卡卡」，這名字不僅是紀念牠曾卡在桌縫的特殊經歷，更蘊含了「一路外卡、一生幸福」的深切期許。王妘嘉表示，期盼這段驚險的考驗能化作幸福的起點，讓這隻強韌的小貓能早日遇到有緣的認養人，進入溫暖的家庭重新開始。

新北市動保處最後呼籲，街頭環境對流浪動物而言充滿風險，隨時可能發生意外受困。民眾若發現動物需要協助，應第一時間撥打1959動保專線，交由專業人員到場評估處理，以確保動物安全。同時也邀請社會大眾踴躍認養，給予這些曾經歷磨難的毛寶貝一個安心且被珍惜的家，終結牠們在危險環境中流浪的生活。

照片來源：新北市政府動保處提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

新北市淡水運動中心試營運 鄭宇恩開箱雙北最大健身空間

林國春表態力挺營養午餐免費 批綠揚言刪補助款

【文章轉載請註明出處】