幽浮社《鬼滅之刃》新周邊香奈乎「憤怒青筋」崩壞顏藝，網笑：像是便秘

負責製作動畫《鬼滅之刃》的公司 ufotable（ 幽浮社），最近在社群上宣傳《鬼滅之刃 無限城篇》劇場版線上周邊抽獎活動。本次商品設計特別採用了劇場版片尾登場的角色插圖，然而公開的商品預覽圖中，角色「栗花落香奈乎」（漫畫版翻譯"栗花落加奈央“）的選圖意外成為焦點。

只有香奈乎的畫風不一樣。（圖源：ufotable／鬼滅之刃）

不同於香奈乎平時給人沈默寡言、氣質恬靜的印象，官方這次竟選用了她在片尾插圖中滿頭大汗、額頭青筋暴露，且眼神充滿極度憤怒的誇張表情，所有品項全數統一使用了這張「顏藝」全開的插圖，和同系列其他角色相對正常的表情形成強烈對比。

這也讓社群上大量網友對官方如此獨特的選圖標準感到很困惑又好笑，直接吐槽表示：「官方是不是跟香奈乎有仇」、「為什麼偏偏選這張」、「這表情太過強烈了」、「看起來像是便秘一樣」、「感覺像是搞笑漫畫的其中一幕」、「因為我推的是香奈乎，所以這個我無法接受」、「整個片尾插圖，只有香奈乎的風格不一樣」意外讓這「憤怒的香奈乎」成為了粉絲間的熱門話題。