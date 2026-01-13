幽浮社釋出《鬼滅之刃 無限城篇》幕後製作影片！網熱議「無限城」3D和2D手繪

2025 年 7 月 18 日劇場版《鬼滅之刃 無限城篇》在日本上映後取得非凡的成績，更在台灣以及全球打破多項紀錄，總票房超過 1,000 億日圓，創下日本電影有史以來最高紀錄。而最近，負責動畫製作的 Ufotable（幽浮社）釋出了一段長達近 10 分鐘的《鬼滅之刃 無限城篇》幕後製作影片，還意外引發 2D 與 3D 場景的論戰。

官方公開幕後製作過程。（圖源：鬼滅の刃公式）

該幕後影片是 Ufotable 和美國奧斯卡（Oscar）合作專訪，影片中展示了該公司引以為傲的作畫技術，展示多張不曾公開過的概念美術圖、分鏡圖、原畫等大量內容，連飾演主角竈門炭治郎的聲優花江夏樹在轉發該消息時，忍不住發文讚嘆：「真的是太厲害了...」，製作水準之高連業內人士都感到震驚。

而在這段展現頂尖手繪工藝的影片曝光後，卻也意外在歐美動漫社群掀起了一波比較風潮。許多海外粉絲將《鬼滅之刃 無限城篇》釋出大量 2D 手繪鏡頭，拿來和同樣是 2025 年末掀起討論的《鏈鋸人 蕾潔篇》劇場版進行對比。認為 Ufotable 的傳統手繪品質更勝，進而引發了雙方粉絲激烈的討論。

但反對方卻認為，雖然《鬼滅之刃 劇場版》的角色動態非常流暢，但其標誌性的宏大、不斷變換的場景「無限城」，卻是大量運用 3D 電腦動畫（CGI）技術的成果，並非傳統意義上的 2D 手繪背景。這也引起不少人提到「無限城」假如全程手繪，整部劇場版可能還要等上好幾年時間：「沒有任何頭腦清醒的動畫工作室會想用 2D 手繪來製作這個地獄等級的東西」、「用 2D 手繪呈現一個多維度的環境根本是不可能的」、「3D 也是藝術，我覺得能如此完美的融合 3D 和 2D，真的讓人印象深刻」