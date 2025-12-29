幽門桿菌感染率達5成 「胃癌公費篩檢」明年全面啟動

國健署宣布自115年起，將胃幽門螺旋桿菌糞便抗原檢測正式列入成人公費癌症篩檢項目，提供45至74歲民眾終身一次的免費檢測機會，預估每年將有超過60萬人因此受惠。

胃幽門螺旋桿菌糞便抗原檢測正式列入成人公費癌症篩檢項目，提供45至74歲民眾終身一次的免費檢測。 （圖／Photo AC）

胃癌長年名列國人十大癌症死因，每年新增患者達4000人，死亡人數超過2000人，其中近9成病例與幽門螺旋桿菌感染相關。台大公衛學院教授陳秀熙指出，成年人幽門桿菌感染率約在30%至50%之間，全台推算有近600萬人遭受感染，原鄉及偏遠地區感染比率更攀升至60%以上，這與飲食習慣、衛生條件等因素密切相關，家庭成員之間特別容易相互傳播。

陳秀熙強調，糞便抗原檢測法準確度高，適合用於大規模篩檢及除菌後的追蹤。他建議民眾在同一次糞便採檢過程中，同時檢測幽門桿菌抗原與糞便潛血，等於一次篩檢胃癌、大腸癌兩種癌症，大幅提升篩檢效率。台大醫院與彰化縣衛生局試辦10年的胃癌、大腸癌二合一篩檢模式，不僅提升篩檢率，更成功降低近三3成胃癌發生率及大腸癌死亡率。

國健署自113年8月起在9個縣市試辦終身一次的糞便抗原檢測，隔年擴大至17個縣市。截至今年10月底，累計已有1萬人接受胃幽門螺旋桿菌糞便抗原檢測，其中1500人檢測結果呈現陽性，進一步轉介至醫療院所接受除菌治療，僅需兩週療程，除菌率即可達到97%。

檢測結果若呈現陽性，進一步轉介至醫療院所接受除菌治療，僅需兩週療程。 （示意圖／Pixabay）

過去健保規定幽門桿菌感染者需合併胃潰瘍才能獲得給付藥物，現在只要驗出感染即可用藥。國健署推出胃癌篩檢後，45歲以上民眾即可接受公費幽門桿菌檢測，檢測為陽性者也可獲得公費除菌治療，及早預防阻斷胃癌發生。

流行病學統計顯示，一成胃癌個案為家族性聚集。台大醫院內科主治醫師劉志銘表示，曾收治過胃癌家族，超過三名成員罹癌，除了基因遺傳之外，致癌原因與生活飲食習慣有關。幽門螺旋桿菌容易在家庭成員間相互傳播，一旦感染，同住家人也需接受檢查，並使用公筷母匙。劉志銘強調，除菌治療僅需2週，逾9成可以成功根除，一生一次除菌治療可大幅降低罹癌風險。

明年起二合一篩檢將擴大至全國，民眾至癌篩檢查處領取糞便檢測套組，依指示完成採樣後送回即可。陳秀熙表示，檢測幽門螺旋桿菌並不複雜，但可遠離胃癌威脅。

