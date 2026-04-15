幽門桿菌潛伏致癌 台北慈濟：胃痛拖延恐錯失黃金期

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（記者陳志仁／新北報導）55歲的王先生平時自認身體健康，無胃癌家族史，但長期有胃部不適與間歇性胃痛，並常出現「火燒心」症狀，原以為是過去工作三餐不定時所致，僅自行服用成藥緩解；然而症狀持續未改善，且空腹時疼痛加劇，才前往台北慈濟醫院求診。

圖／台北慈濟醫院舉辦「胃雨綢繆:別讓幽門螺旋桿菌變成胃癌」衛教講座，提升民眾對癌症的了解與預防。（台北慈濟醫院提供）

經糞便抗原檢測發現感染幽門螺旋桿菌，後續安排胃鏡與切片檢查，確認已有胃潰瘍，並出現異常增生，進入癌前病變階段；所幸發現時間尚早，經台北慈濟醫院一般暨消化外科陳彥志醫師評估後，轉由胃腸肝膽科以內視鏡進行局部病灶刮除治療，成功避免胃部切除手術。術後恢復良好，目前僅需定期追蹤，即可正常生活與飲食。

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圖／陳彥志醫師提醒，日常生活中應養成良好飲食習慣、減少菸酒攝取，並注意飲食衛生，以降低感染幽門螺旋桿菌的機會。（台北慈濟醫院提供）

陳彥志指出，胃癌長年位居國人十大癌症死因之一，台灣每年新增病例數仍不容忽視。好發族群多為50至70歲，男性風險略高，高危險因子包括幽門螺旋桿菌感染、重鹹飲食、慢性胃炎、胃潰瘍及家族史等；其中幽門螺旋桿菌被認為是最重要的致病因素之一，高達八至九成胃癌與其感染有關。

陳彥志提到，幽門螺旋桿菌多在幼年時期感染，長期潛伏於胃黏膜中，造成慢性發炎，可能逐漸導致胃黏膜萎縮與腸化生，最終演變為癌前病變甚至胃癌；然而胃癌早期症狀並不明顯，多為上腹悶脹、消化不良或輕微胃痛，常被誤認為一般腸胃不適，導致延誤診斷。

陳彥志直指，除了傳統胃鏡檢查外，近年亦有非侵入性檢測方式，如糞便抗原檢測，可透過分析糞便中的細菌抗原，判斷是否存在感染，準確度高且操作簡便，適合作為初步篩檢工具；若檢測為陽性，醫師會評估是否需進行除菌治療或進一步檢查。

陳彥志強調，若在早期發現癌前病變或早期胃癌，可透過內視鏡黏膜切除或剝離術治療，不僅傷口小、恢復快，且可保留完整胃部功能，五年存活率可達九成以上；但若進展至中晚期，往往需接受部分或全胃切除，甚至合併化療或放療，對生活品質影響甚鉅，晚期存活率更可能降至約5%。

陳彥志提醒，民眾平時應養成良好飲食習慣，避免過鹹與刺激性食物，減少菸酒，並注意飲食衛生，以降低感染風險；若出現長期胃部不適、食慾下降、體重不明原因減輕或黑便等症狀，應儘早就醫檢查。透過早期篩檢與治療，才能有效降低胃癌威脅，守護消化道健康。

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