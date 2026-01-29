幽門桿菌釀逾8成胃癌！45至74歲公費檢測上路 莊人祥、唐玲呼籲1事

【健康醫療網／記者林則澄報導】衛生福利部國民健康署「112年癌症統計報告」顯示，胃癌是國人發生人數第9名，死亡人數為第7名的癌症，其中幽門螺旋桿菌（HP）為一大危險因子，國健署為了降低胃癌發生率，自2026年1月1日起全面提供國人45至74歲民眾終身一次公費「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」服務，成為繼乳癌、子宮頸癌、大腸癌、口腔癌、肺癌後，國內公費篩檢的第6個癌症。

胃癌發生率第9、死亡數第7 早晚期存活率差很大

根據死因統計及癌症登記資料顯示，胃癌在我國十大癌症中，分別位居死亡人數第7名及發生人數第9名，每年約逾4000人新診斷罹患胃癌，並造成2000多人死於胃癌，國健署癌症防治組科長徐翠霞表示，民眾若被診斷胃癌，早期（0+1期）5年存活率約可達7成5以上，但晚期（第4期）存活率僅不到1成。

徐翠霞科長指出，胃幽門螺旋桿菌為一級致癌物，約有8至9成胃癌是因感染幽門螺旋桿菌造成，台灣20歲以上成年人的幽門螺旋桿菌感染盛行率達3成，若曾感染幽門螺旋桿菌，罹患胃癌的風險可增加約6倍，降低感染風險的第1步，即為及早接受胃幽門螺旋桿菌檢測，檢測方式包含非侵入性的碳13尿素吹氣法、糞便抗原檢測法及血清學檢查，若為侵入性檢查方式，則需透過消化道內視鏡進行切片檢查。

感染恐邁向癌前病變 醫：重點是要走完療程

台大醫院內科部胃腸肝膽科主治醫師李宜家說，幽門螺旋桿菌可在胃酸環境中存活，感染後往往會引發胃黏膜發炎，若未接受檢查與治療，長期下來可能逐步走向癌前病變，但即便完成除菌，若胃部已出現相關病變，後續仍可能有胃癌風險，因此部分族群需配合胃鏡等工具追蹤。另對民眾「檢測陽性會不會很可怕」的擔憂，他則強調臨床上已有明確處置流程與指引，治療通常以短期療程為主，關鍵在於依醫囑完整用藥並確認除菌效果，若初步療程未成功，會再依個案狀況評估下一步處置，必要時再安排胃鏡檢查，評估是否有早期病變。

▲李宜家醫師表示，感染幽門螺旋桿菌後若未接受治療，長期下來可能逐步走向癌前病變。

可和大腸癌篩檢「一次領管採便回管」 2項1次完成

不過，衛福部考量民眾篩檢的可近性與便利性，自2026年1月1日起提供公費「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌（HPSA）」服務，徐翠霞科長表示，醫療院所於完成提供民眾服務後，每案可向衛福部國民健康署申請補助，而由於本項目的檢測年齡及採檢方式與大腸癌篩檢相似，均為45歲至74歲民眾，只有在檢測頻率上不同，其中幽門螺旋桿菌糞便抗原檢測屬「終身一次」，大腸癌篩檢則是「每2年一次」，因此符合本項檢測服務的民眾，若也符合大腸癌篩檢資格，也可併同做篩檢，從領管、採便到回管，2項篩檢1次完成。

去哪能做？「健保快易通」APP可查「友善醫療院所」

至於民眾可到哪裡接受「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」服務，徐翠霞科長表示，除了就近洽詢鄰近醫療院所，現代手機幾乎人手一支，也能打開「健保快易通」應用程式，在首頁點選「友善醫療院所」後，再按下「就醫院所查詢（清單）」，接著點擊右下角「進階查詢」，在預防保健服務項目選擇「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌服務」，即可點選醫療院所，查看更詳細資訊。

徐翠霞科長指出，若檢測結果為陽性，民眾也無須驚慌，接續第2步，請攜帶院所核發的檢驗報告回診就醫，依醫囑接受除菌治療或進一步檢查等醫療處置，可有效大幅降低胃幽門螺旋桿菌盛行率，而醫療院所協助民眾完成確實服藥的追蹤，每案另可獲得完成追蹤的補助，民眾也可鼓勵共同生活者進行胃幽門螺旋桿菌檢測，早期治療可盡早阻斷病程發展，降低胃癌發生率。

年節聚餐防傳播 公筷母匙、熟食熱水、少醃燻戒菸酒

除了接受「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」服務及除菌治療等醫療處置外，徐翠霞科長提醒，年節將近、聚餐圍爐頻繁的情境下，更要注意飲食衛生，由於幽門螺旋桿菌主要透過口腔途徑傳染，民眾用餐時落實使用公筷母匙、食用熟食、飲用煮沸過的水及健康飲食，並避免共用杯子與餐具、食用不潔食物，和減少共食行為及少吃煙燻與醃漬食品，同時拒絕嚼食檳榔、戒菸並減少酒精攝取，皆有助於降低幽門螺旋桿菌感染風險，進而維護胃部健康。

唐玲、莊人祥都是胃癌苦主 親揭抗病過程

女星唐玲分享，她20多年前因腹痛就醫，被診斷出有胃潰瘍，並檢出幽門螺旋桿菌感染，當時雖開始接受除菌治療，但因工作忙碌、服藥約一至兩周後因症狀緩解就自行中斷，後續也以為「大家都有幽門螺旋桿菌」掉以輕心，加上害怕再次做胃鏡而逃避回診追蹤，結果20多年後確診胃癌。她也坦言，自己直到罹癌後才意識到幽門螺旋桿菌與胃癌的關聯，也感到非常後悔，並呼籲民眾引以為誡，應把握篩檢與進一步追蹤，及早處理風險因子。

▲女星唐玲分享自己的患癌經歷，希望民眾正視幽門螺旋桿菌胃部的傷害，符合資格者可把握公費檢測資源。

衛福部政務次長莊人祥也分享自身經歷，他2014年做胃鏡時發現胃潰瘍，並檢出幽門螺旋桿菌感染，醫師隨即開立抗生素，讓他完成療程，但雖已除菌，3年後他做胃鏡時再度發現胃潰瘍，但因「沒有症狀」就未太在意，直到7年後確診胃癌。隨著胃癌2026年起成為乳癌、子宮頸癌、大腸癌、口腔癌、肺癌後，公費篩檢的第6個癌症，他也以此提醒民眾，感染幽門螺旋桿菌後即使症狀不明顯，仍應依醫囑追蹤與治療，避免錯失痊癒時機。

▲同樣身為病友的衛福部政務次長莊人祥（右）也以自身經歷，希望符合資格的民眾多加利用公費檢測。（圖／國健署提供）

胃癌早期多無症狀 除菌後當心潰瘍、貧血、體重降

李宜家醫師說，胃癌早期多半沒有明顯症狀，因此篩檢的目的就是在「沒症狀時」先把風險找出來。政策推動上，部分偏鄉或離島地區也有相關計畫更早介入，是因當地幽門螺旋桿菌感染率較高，且家戶內傳播較常見，一人感染時，家人感染風險也可能增加，篩檢與除菌更有其必要性。

李宜家醫師補充，完成除菌後是否需要定期胃鏡追蹤，仍需回到個人風險條件判斷，其中年紀較輕、未見明顯病變者，完成治療後多可回歸一般追蹤，但年紀較大或合併消化性潰瘍、貧血、體重下降等警訊者，仍應與醫師討論進一步追蹤，而即使成功除菌，也仍須維持正常生活型態與戒除菸酒等風險因子，才能把罹癌風險降到最低。

