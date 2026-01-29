幽門桿菌釀逾8成胃癌！45至74歲公費檢測上路 莊人祥、唐玲呼籲1事
【健康醫療網／記者林則澄報導】衛生福利部國民健康署「112年癌症統計報告」顯示，胃癌是國人發生人數第9名，死亡人數為第7名的癌症，其中幽門螺旋桿菌（HP）為一大危險因子，國健署為了降低胃癌發生率，自2026年1月1日起全面提供國人45至74歲民眾終身一次公費「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」服務，成為繼乳癌、子宮頸癌、大腸癌、口腔癌、肺癌後，國內公費篩檢的第6個癌症。
胃癌發生率第9、死亡數第7 早晚期存活率差很大
根據死因統計及癌症登記資料顯示，胃癌在我國十大癌症中，分別位居死亡人數第7名及發生人數第9名，每年約逾4000人新診斷罹患胃癌，並造成2000多人死於胃癌，國健署癌症防治組科長徐翠霞表示，民眾若被診斷胃癌，早期（0+1期）5年存活率約可達7成5以上，但晚期（第4期）存活率僅不到1成。
徐翠霞科長指出，胃幽門螺旋桿菌為一級致癌物，約有8至9成胃癌是因感染幽門螺旋桿菌造成，台灣20歲以上成年人的幽門螺旋桿菌感染盛行率達3成，若曾感染幽門螺旋桿菌，罹患胃癌的風險可增加約6倍，降低感染風險的第1步，即為及早接受胃幽門螺旋桿菌檢測，檢測方式包含非侵入性的碳13尿素吹氣法、糞便抗原檢測法及血清學檢查，若為侵入性檢查方式，則需透過消化道內視鏡進行切片檢查。
感染恐邁向癌前病變 醫：重點是要走完療程
台大醫院內科部胃腸肝膽科主治醫師李宜家說，幽門螺旋桿菌可在胃酸環境中存活，感染後往往會引發胃黏膜發炎，若未接受檢查與治療，長期下來可能逐步走向癌前病變，但即便完成除菌，若胃部已出現相關病變，後續仍可能有胃癌風險，因此部分族群需配合胃鏡等工具追蹤。另對民眾「檢測陽性會不會很可怕」的擔憂，他則強調臨床上已有明確處置流程與指引，治療通常以短期療程為主，關鍵在於依醫囑完整用藥並確認除菌效果，若初步療程未成功，會再依個案狀況評估下一步處置，必要時再安排胃鏡檢查，評估是否有早期病變。
▲李宜家醫師表示，感染幽門螺旋桿菌後若未接受治療，長期下來可能逐步走向癌前病變。
可和大腸癌篩檢「一次領管採便回管」 2項1次完成
不過，衛福部考量民眾篩檢的可近性與便利性，自2026年1月1日起提供公費「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌（HPSA）」服務，徐翠霞科長表示，醫療院所於完成提供民眾服務後，每案可向衛福部國民健康署申請補助，而由於本項目的檢測年齡及採檢方式與大腸癌篩檢相似，均為45歲至74歲民眾，只有在檢測頻率上不同，其中幽門螺旋桿菌糞便抗原檢測屬「終身一次」，大腸癌篩檢則是「每2年一次」，因此符合本項檢測服務的民眾，若也符合大腸癌篩檢資格，也可併同做篩檢，從領管、採便到回管，2項篩檢1次完成。
去哪能做？「健保快易通」APP可查「友善醫療院所」
至於民眾可到哪裡接受「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」服務，徐翠霞科長表示，除了就近洽詢鄰近醫療院所，現代手機幾乎人手一支，也能打開「健保快易通」應用程式，在首頁點選「友善醫療院所」後，再按下「就醫院所查詢（清單）」，接著點擊右下角「進階查詢」，在預防保健服務項目選擇「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌服務」，即可點選醫療院所，查看更詳細資訊。
徐翠霞科長指出，若檢測結果為陽性，民眾也無須驚慌，接續第2步，請攜帶院所核發的檢驗報告回診就醫，依醫囑接受除菌治療或進一步檢查等醫療處置，可有效大幅降低胃幽門螺旋桿菌盛行率，而醫療院所協助民眾完成確實服藥的追蹤，每案另可獲得完成追蹤的補助，民眾也可鼓勵共同生活者進行胃幽門螺旋桿菌檢測，早期治療可盡早阻斷病程發展，降低胃癌發生率。
年節聚餐防傳播 公筷母匙、熟食熱水、少醃燻戒菸酒
除了接受「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」服務及除菌治療等醫療處置外，徐翠霞科長提醒，年節將近、聚餐圍爐頻繁的情境下，更要注意飲食衛生，由於幽門螺旋桿菌主要透過口腔途徑傳染，民眾用餐時落實使用公筷母匙、食用熟食、飲用煮沸過的水及健康飲食，並避免共用杯子與餐具、食用不潔食物，和減少共食行為及少吃煙燻與醃漬食品，同時拒絕嚼食檳榔、戒菸並減少酒精攝取，皆有助於降低幽門螺旋桿菌感染風險，進而維護胃部健康。
唐玲、莊人祥都是胃癌苦主 親揭抗病過程
女星唐玲分享，她20多年前因腹痛就醫，被診斷出有胃潰瘍，並檢出幽門螺旋桿菌感染，當時雖開始接受除菌治療，但因工作忙碌、服藥約一至兩周後因症狀緩解就自行中斷，後續也以為「大家都有幽門螺旋桿菌」掉以輕心，加上害怕再次做胃鏡而逃避回診追蹤，結果20多年後確診胃癌。她也坦言，自己直到罹癌後才意識到幽門螺旋桿菌與胃癌的關聯，也感到非常後悔，並呼籲民眾引以為誡，應把握篩檢與進一步追蹤，及早處理風險因子。
▲女星唐玲分享自己的患癌經歷，希望民眾正視幽門螺旋桿菌胃部的傷害，符合資格者可把握公費檢測資源。
衛福部政務次長莊人祥也分享自身經歷，他2014年做胃鏡時發現胃潰瘍，並檢出幽門螺旋桿菌感染，醫師隨即開立抗生素，讓他完成療程，但雖已除菌，3年後他做胃鏡時再度發現胃潰瘍，但因「沒有症狀」就未太在意，直到7年後確診胃癌。隨著胃癌2026年起成為乳癌、子宮頸癌、大腸癌、口腔癌、肺癌後，公費篩檢的第6個癌症，他也以此提醒民眾，感染幽門螺旋桿菌後即使症狀不明顯，仍應依醫囑追蹤與治療，避免錯失痊癒時機。
▲同樣身為病友的衛福部政務次長莊人祥（右）也以自身經歷，希望符合資格的民眾多加利用公費檢測。（圖／國健署提供）
胃癌早期多無症狀 除菌後當心潰瘍、貧血、體重降
李宜家醫師說，胃癌早期多半沒有明顯症狀，因此篩檢的目的就是在「沒症狀時」先把風險找出來。政策推動上，部分偏鄉或離島地區也有相關計畫更早介入，是因當地幽門螺旋桿菌感染率較高，且家戶內傳播較常見，一人感染時，家人感染風險也可能增加，篩檢與除菌更有其必要性。
李宜家醫師補充，完成除菌後是否需要定期胃鏡追蹤，仍需回到個人風險條件判斷，其中年紀較輕、未見明顯病變者，完成治療後多可回歸一般追蹤，但年紀較大或合併消化性潰瘍、貧血、體重下降等警訊者，仍應與醫師討論進一步追蹤，而即使成功除菌，也仍須維持正常生活型態與戒除菸酒等風險因子，才能把罹癌風險降到最低。
【延伸閱讀】
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67510
喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw
其他人也在看
狂砍女老師 台中男「4千字長文」控社會不滿：下輩子再當好人
【緯來新聞網】台中市大雅區今（29日）發生一起隨機砍人案，張姓男子與李姓土風舞老師發生口角，情緒失控緯來新聞網 ・ 1 小時前 ・ 72則留言
國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開
國產車大廠千金Michelle今年約21歲，長得亭亭玉立，近日因公開IG帳號，分享開的車品牌不是自家車，備受討論。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 244則留言
10年婚姻生變？鍾欣怡認了「斷聯製作人老公」 1部位出問題病況曝光
藝人鍾欣怡今日在臉書感性發文，回憶十年前準備嫁給名製作人孫樂欣時，身邊全是反對票：「妳真的要嫁給他嗎？」、「他是製作人，誘惑這麼多！」沒想到十年後，這段關係再次面臨「噤聲」挑戰。鍾欣怡坦言，去年底身體拉響警報，進入長達數月的「徹底失聲」狀態，她甚至自嘲，這段時間真的沒辦法跟老公「說話」了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 47則留言
快訊／黃仁勳剛抵台就森77？駁斥「這」假消息 反問放話者用意何在
輝達執行長 黃仁勳 今（29）日抵達台灣，行程備受關注，但一落地就成為焦點。針對近日外媒盛傳「輝達H200晶片運到中國大陸」的消息，黃仁勳在機場接受聯訪時罕見嚴肅回應，直言相關內容是「假新聞」，甚至反問外界應該思考「放出這種消息的人，真正用意是什麼」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 21則留言
「這1牌」100%橄欖油爆假！涉混芥花油販售 現在立刻去你家廚房檢查
有關融○國際有限公司疑似違反《食品安全衛生管理法》案件，食品藥物管理署今（1月29日）說明如下。 民眾檢舉疑似攙偽 北檢指揮檢調偵辦 本案係民眾向法務部調查局嘉義市調查站檢舉，指出融○國際有限公司疑似以芥花油混充橄欖油販售。經嘉義市調查站報請臺北地方檢察署指揮偵辦，檢調隨即展開相關調查作業。 跨縣市聯合稽查 查獲混油重新分裝販售情事 依臺北地方檢察署指揮，食品藥物管理署於1月20日會同嘉義市調查站、新北市政府衛生局及臺北市政府衛生局，前往該公司製造場所及公司所在地進行聯合稽查，以釐清產品來源、製程及標示情形。經查，業者進口「蒙○樂橄欖油」後，混合「芥花油」重新分裝，產品卻標示為「蒙○樂橄欖油」，並標示成分為「100% pure橄欖油」對外販售，涉有攙偽及標示不實情事。 問題油品已封存 設備扣押並責令全面回收 針對查獲違規情形，現場已依法封存相關橄欖油產品，並由嘉義市調查站扣押混油槽等設備。同時，已責令業者將涉案油品全面下架回收，以防止問題產品持續於市面流通。 違反食安法最重可判7年 食藥署強調絕不寬貸 本案目前已由檢調單位持續偵辦中。食品藥物管理署嚴正重申，市售食品如有標示不實情事，依常春月刊 ・ 37 分鐘前 ・ 2則留言
習近平壓不住了？五大戰區表態兩極 網傳張又俠人馬交火、軍官爆辭職潮
中共國防部宣布調查軍委副主席張又俠與委員劉振立後，中國政局詭譎。網傳大量解放軍部隊全副武裝湧向北京，京津唐高速公路疑遭封鎖，中南海警備升級，氣氛緊張。軍中對此清洗行動反應兩極，部分戰區保持沉默，甚至有軍官爆料內部出現辭職潮。外界分析張又俠落馬可能與其「嚴重踐踏軍委主席負責制」有關，挑戰習近平權威。這波高層清洗引發軍心動盪，顯示習近平正面臨嚴峻挑戰，國際高度關注中國軍方動向。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 215則留言
裘莉驚傳「好萊塢式破產」！急賣豪宅變現 遭爆將離開美國移居海外
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）雖然名義上已結束婚姻關係，但雙方圍繞法國酒莊Château Miraval的產權官司至今仍在法庭上纏鬥。隨著官司一拖再拖，外媒近日指出，長期累積的高額法律費用，已對裘莉的財務狀況造成明顯壓力，甚至被圈內形容陷入一種「好萊塢破產」狀態。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 11則留言
IG公開後慘成箭靶！嚴凱泰女兒開賓利遭砲翻
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日公開自己的Instagram帳號，不過之前曾爆出拿爸爸的名錶給男友去變賣的風波，公開IG後竟又因為開的車是賓利不是納智捷，再度變成網友箭靶。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 27則留言
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 4則留言
還沒冷完！下波強冷空氣這天報到 「最冷時間曝光」恐達大陸冷氣團等級
氣象署表示，今（28）日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。對此，氣象專家林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」分析未來天氣狀況，提醒「先濕後乾，短暫回暖，再轉濕冷！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
中國人不去日本玩 京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」
中國當局因為不滿日本首相高市早苗提倡「台灣有事論」，從觀光方面祭出手段，呼籲中國人不要去日本玩，就連春節期間也不要遊日本。據日本觀光單位數據指出，這兩個月中國客大幅減少45%，讓京都人笑開懷，不過著名觀光景點合掌村所在地白川鄉，卻是笑不出來，原因在於「陸客沒少，還搞破壞」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 221則留言
影／Lulu婚禮送完客幕後畫面曝光 「浴巾包頭」刷牙超有生活感
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，兩人的婚禮效果滿分，Lulu最後...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6則留言
自行車王國崩壞？巨大、美利達股價殺回15年前 地標店熄燈洩巨變
台灣素有「自行車王國」之稱，但在多重內外壓力夾擊下，產業前景正面臨嚴峻考驗。財經專家、股人阿勳在臉書分析台灣自行車王國衰退的原因，包含受外籍勞工剝削爭議、庫存去化不及、大陸低價競爭以及美國關稅政策等因素衝擊。中時財經即時 ・ 6 小時前 ・ 10則留言
36歲女工程師嚴重糖尿病！靠「2招」5個月就逆轉：大家都做得到
台灣糖尿病患恐超過300萬，許多患者雖有服藥，血糖仍控制不佳。醫師王律婷指出，一名36歲的女工程師，糖尿病史達8年，高壓工作讓她無法「好好吃飯」，即使用藥，糖化血色素仍高達10.9%，在經過5個月的飲食管理、運動並多做肌力訓練後，糖化血色素降至5.3%，已回到正常值。女子不僅不再需要施打胰島素針劑，就連口服藥也大幅減少劑量。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 14則留言
19歲男大生頭皮屑「多到像灑麵粉」床單都是血 竟是媽媽太潔癖害慘
一名19歲大學生因頭皮長期劇烈搔癢、頭皮屑大量脫落前往就醫，沒想到進入診間後，連醫師都被眼前景象震住，該名大學生的頭皮屑多得宛如灑滿麵粉，部分頭皮甚至因反覆抓癢而破皮滲血。陪同就診的母親滿臉無奈，坦言兒子經常抓到床單、地板與沙發上都是血跡與皮屑，讓她身心俱疲。鏡報 ・ 1 天前 ・ 2則留言
劉德華「隱婚20年」心酸內幕曝光 向太揭遭持棍圍堵！朱麗蒨竟曾躲車底
香港天王劉德華在演藝圈屹立超過40年，與老婆朱麗蒨於2008年在美國祕婚，2人鶼鰈情深，育有1女，如今小公主也已12歲，而當年紅透半片天的劉德華，隱婚多年，背後竟是有祕辛。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 發表留言
威力彩、尾牙摸彩中獎有祕訣 廖大乙：4生肖易中大獎
威力彩頭獎連摃26期，頭獎上看7.7億元，民俗專家廖大乙表示，想要中大獎民眾，購買彩券前可用紅筆在手掌心寫上「中」字，並在掌心哈一口氣後，心中默念「我一定中大獎」，即能讓手氣變好，公司尾牙摸彩想要中大獎，也可比照辦理，尤其是蛇、豬、虎、猴去年犯太歲4生肖民眾，今年運勢逆轉，中大獎機率更高。自由時報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 3則留言
安潔莉娜裘莉傳「好萊塢破產」！賣屋求變現 還打算離開美國
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）和布萊德彼特（Brad Pitt，小布）離婚官司纏鬥8年，終於在2024年底畫下句點，但兩人為了法國酒莊資產仍持續爭執。近日她接連處理房產，引發外界揣測，認為是長年訴訟耗掉大筆現金，讓她陷入所謂的「好萊塢破產」。太報 ・ 6 小時前 ・ 33則留言
聯電法說變法會！跌停作收還有4萬張跑不掉 分析師：買點快到了
晶圓代工廠聯電（2303）28日剛舉行完法說會，今（29）日以70.3元開出，隨著賣壓湧現，開盤30分鐘左右慘遭打入跌停版，股價鎖死在68.4元，截至收盤，跌停仍未打開，成交量逾27萬張，另外還有4.2萬張排隊賣不掉。分析師表示，成熟製程長線仍看好，投資人先不用在此時殺低，至於空手者可在65元左右價位分批布局。Yahoo股市 ・ 7 小時前 ・ 29則留言