幽靈罷免案遭起訴 許宇甄「無法接受」批檢：帶有政治意圖

屏東地檢署今（31）日偵辦山地原住民立委伍麗華罷免案，發現罷免提議人名冊存在多項不實連署情形，偵查終結後起訴國民黨組發會主委、立委許宇甄、立委盧縣一、組發會副主委黃碧雲等9人。對此，許宇甄發表聲明表達強烈不滿，「無法接受起訴決定」並指控檢方起訴行為帶有政治意圖。

國民黨組發會主委許宇甄。（資料圖／中天新聞）

許宇甄在聲明中嚴正表示無法接受屏檢的起訴決定。她指出，在整個偵辦過程中，檢調僅傳訊她一次進行偵查庭，且始終未提出任何她「指示或參與」違法行為的具體證據，當時短暫偵訊後便獲無保請回。

許宇甄質疑，屏檢此次起訴時機與其他黨工羈押期間即將屆滿有關，倉促對她提起公訴，「明顯有奉命起訴之嫌，並違反無罪推定原則」，讓她感到遺憾。

藍委盧縣一也遭屏檢起訴。（圖／盧縣一臉書）

「我深信正心無邪，司法應當以事實為依歸，不該被政治所操弄。」許宇甄強調，面對這種帶有政治意圖的起訴，她有信心自己的清白終將在法庭上獲得證明，法院必會公正審理，還原真相。她表示，作為民意代表，將持續堅守崗位，捍衛正義、關懷民生，不因抹黑與打壓而退縮，繼續為人民發聲。

