幽靈船辱日？釣魚台海域驚見「髒話船」座標
[NOWnews今日新聞] 全球船舶位置資訊網站MarineTraffic顯示，釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）附近海域日前出現一艘船名為「F*ck Japan」的船隻，不過，日本海上保安廳表示，該船實際上從未在現實中出現，研判為船舶自動識別系統（AIS）發出偽裝訊號，可能是一起誘騙（spoofing）行為。
根據《產經新聞》報導，根據船舶自動識別系統的紀錄，這艘顯示名稱極度不雅的貨船，自22日晚間8時許，便出現在釣魚台列嶼以北約155公尺處，且航速顯示為0節。數據顯示該船全長113公尺、寬16公尺，目的地設定為中國福建省漳州市，但預計到達時間卻標註為已過期的「2025年7月26日」。AIS的資料可透過MarineTraffic等網站查詢，根據數據顯示，截至26日下午5時，釣魚台列嶼周邊海域，除了該艘貨輪的訊號外，尚有4艘中國海警局船隻。
專業人士指出，這筆訊號存在多處破綻，像是該船的船舶識別碼（MMSI）前三位數為「415」，但在國際標準中，414代表中國、416代表台灣，並不存在「415」開頭的國籍編號。且國際海事組織（IMO）的資料庫中查無此船，日本海上保安廳官員也確認，「自22日以來，該區域完全沒有發現過這艘船」，歐洲太空總署（ESA）的衛星觀測影像也證實這點，該處海域空無一物。
MarineTraffic表示，該訊號座標完全不動，極不自然，目前已判定為偽造訊號並啟動停止顯示程序。外界懷疑，此類AIS偽造行為與近期頻傳的「破壞海底電纜」事件手法相似，目的可能是為了擾亂監控或進行政治挑釁。
日本海上保安廳強調，儘管中國海警船自2023年起便頻繁啟動AIS，企圖向國際社會宣示主權，但日方巡邏船為確保警備模式不外流，在該海域通常不開啟AIS。日本外務省官員則表示，「不論日中緊張情勢如何，我們都必須守護尖閣諸島（釣魚台列嶼）」，外務省重申日方對於該區域擁有「有效管轄」，不存在領土爭議。
