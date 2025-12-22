「幽靈船隊」被盯上！美加強施壓 與委內瑞拉油輪「海上追逐戰」

美國海岸防衛隊21日表示，正於委內瑞拉附近國際水域追逐一艘受制裁油輪，是2週內的第3次。美國官員透露，該艘油輪屬於「幽靈船隊」（dark fleet），非法規避制裁行為，且懸掛假旗幟。

一艘油輪21日停靠在委內瑞拉港口。 （圖／美聯社）

《路透社》引述一名美國官員表示，「美國海岸防衛隊正在積極追蹤這艘受制裁的油輪，它是委內瑞拉非法規避制裁的一部分。」另一名官員透露，油輪尚未被登船攔截，而攔截方式可透過航行或飛越靠近目標船隻完成。

報導表示，這艘名為「Bella 1」的油輪，是一艘非常大型的原油運輸船（VLCC），去年已被美國財政部列入制裁名單，並與伊朗存在聯繫。根據船舶追蹤網站 「TankerTrackers.com」資料，「Bella 1」21日接近委內瑞拉時，處於空載狀態。

報導指出，美國總統川普（Donald Trump）曾證實，將對所有受制裁的委內瑞拉油輪實施「封鎖」，並加強該地區軍事部署，委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）則回嗆，委國石油貿易將持續進行。

報導引述分析人士警告，美國近期對油輪的關注將提高地緣政治風險，並可能削弱委內瑞拉石油收入，瑞士萊斯大學（Rice University）拉美能源計畫學者表示，「當出口量下降，儲油槽快速填滿時，委內瑞拉可能被迫減產。」

