幽靈連署案外案「有人會來搜索」涉洩密 國民黨宜蘭黨部主委父子遭約談

去年因為不少罷免綠營的連署案，都涉及幽靈連署，遭到檢方偵辦。沒想到又出現案外案，國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌及其子、縣議員林岳賢，今天（2／5）遭調查局北機組帶往宜蘭縣調查站約談。除了幽靈連署本身，此波約談為疑似有人透過LINE傳送「有人會來搜索」有關。檢調同步搜索林岳賢的住處及辦公室，預計下午移送宜蘭地檢署複訊。

罷免民進黨立委陳俊宇一案，林明昌、林岳賢父子涉及幽靈連署，宜蘭地檢署去年6月依涉犯個人資料保護法及刑法偽造私文書等罪嫌起訴12人。時隔半年多，檢調今天再度約談林明昌，還搜索他的兒子、4連霸縣議員林岳賢住處及辦公室。另有多人遭約談。

沒想到又爆發案外案，據了解，檢調去（2025）年在罷免案搜索國民黨宜蘭縣黨部時，發現有人疑似通風報信，透過LINE傳送「不可靠消息，過幾天有人會來搜索」等文字給黨部相關人士。檢方懷疑此舉已涉及洩密，因此指揮北機組展開調查，目前已將林明昌父子帶回訊問。

