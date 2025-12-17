幽靈連署案續燒！檢調大動作搜索國民黨嘉市黨部 13人到案偵訊

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

嘉義地檢署偵辦民進黨嘉義市立委王美惠罷免案，今（17）日指揮嘉義縣調查站幹員大動作搜索國民黨嘉義市黨部、黨工及親友住處等11處，進行後續調查，並傳喚13人到案說明。

今年2月間，全台各地發起「大罷免」行動，罷免民進黨立委的案子卻屢傳冒名連署情況。其中陳姓男子以「愛嘉聯盟」名義提議罷免嘉義市立委王美惠，不料提案連署中，中選會查證函裡竟出現民眾亡妻名字，詢問其是否參與連署，使當事人憤而提告。由於名單出現「死人連署」，被民眾控訴罷團盜用個資，陳姓領銜人最終宣布停止第二階段連署行動而告失敗。

檢調先前已2度搜索陳男住處、辦公室等處，今年5月經復訊後，諭知陳男10萬元交保，並限制出境出海。

據了解，檢調今日的搜索行動自上午8時至10時40分結束，指揮調查人員兵分11路，搜索市黨部、黨工及親友住家等11處，目前檢方已帶回13人至縣調站詢問。



