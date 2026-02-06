幽靈連署爆洩密案外案 議員林岳賢30萬交保

宜蘭檢調偵辦幽靈連署罷免案，如今傳出案外案。（圖／東森新聞）





宜蘭檢調偵辦幽靈連署罷免案，去年起訴國民黨縣黨部主委林明昌等人，如今傳出案外案！林明昌的兒子林岳賢議員，疑在檢調搜索前一天透露訊息，檢調依洩密罪約談林岳賢，訊後30萬交保。

宜蘭幽靈連署罷免案，傳出案外案，國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌的兒子林岳賢議員，疑似將偵辦動作，提前洩密出去，父子倆遭到檢調搜索約談。

宜蘭縣議員（國）林岳賢vs.記者：「協助釐清案情而已，沒什麼事情啦，（有沒有覺得很冤枉），天大的冤枉。」

廣告 廣告

林岳賢為自己喊冤，事件從去年開始延燒，林明昌等人涉幽靈連署罷免陳俊宇案，地檢署依涉犯個資法及刑法偽造私文書等罪嫌，起訴12人，如今又查出林岳賢疑似在去年四月，檢調搜索的前一天，在LINE群組貼出不可靠消息，明天可能搜索宜蘭縣黨部，因此被依涉嫌洩密罪遭到約談。

立委（國）吳宗憲：「到底是聽到坊間的謠傳去轉述，還是真正的是某一個公務員洩出這個秘密，這個是司法機關，拜託你們要查清楚的部分。」

父親林明昌以證人身分遭約談後請回，而林岳賢經檢方偵訊後，則是諭令30萬元交保候傳。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

新／涉幽靈連署案 宜蘭縣議員林岳賢30萬交保

石化大廠傳大規模裁員！勞工局證實：產線停工逾2月

復興空難唯一倖存空姐 宣布領表初選

