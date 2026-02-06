幽靈連署罷免案 縣議員３０萬元交保、吳姓民眾聲請羈押禁見

幽靈連署罷免案，宜蘭縣議員林岳賢在檢察官訊問後，五日傍晚依非公務人員刑法洩密罪諭知林岳賢三十萬元交保，吳姓民眾因有滅證、勾串共犯或證人之虞，已向法院聲請羈押禁見。（資料相片）

記者林坤瑋／宜蘭報導

國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌以及縣議員林岳賢去年涉嫌洩密有關幽靈連署案，時隔七個月，五日上午父子倆被帶到調查站約談，經移送宜蘭地檢署，檢察官訊問後，傍晚依非公務人員刑法洩密罪諭知林岳賢三十萬元交保，吳姓民眾因有滅證、勾串共犯或證人之虞，已向法院聲請羈押禁見。

宜蘭地檢署透過新聞稿指出，在偵辦罷免團體涉嫌偽造文書案件期間，查悉疑有宜蘭縣議員等人涉嫌洩漏搜索等偵查秘密，依法分案偵辦。五日指揮法務部調查局北部地區機動工作站，持法院核發之搜索票，搜索林岳賢居所等共九處，並通知共四人到案說明。

檢察官在訊問後，認為林岳賢及吳姓民眾涉犯刑法洩密罪嫌重大，其中林岳賢諭知以三十萬元具保候傳；吳姓民眾因有滅證、勾串共犯或證人之虞，已向法院聲請羈押禁見。