幽靈連署訴訟費3700萬！律師揭數據：國民黨大罷免大失敗「242比0」

有媒體報導，國民黨黨工涉入幽靈連署案，第一波訴訟費已高達3700萬元，讓黨中央吃不消。資料照。翻攝google maps



不滿藍白作亂國會，民團去年發起大罷免，藍營也推動罷免綠營民代，卻陷入幽靈連署風暴。據指出，目前第一輪訴訟費已達3700萬元，未來開銷可能來到上億元，藍營已被壓得喘不過氣。對此，律師黃帝穎曬出數據直言「國民黨大罷免大失敗是242比0」。

黃帝穎今（1/11）在臉書表示，國民黨立委被選民提案罷免，毫無反省，到處嗆公民大罷免大失敗32比0，但國民黨「以罷制罷」才是大罷免大失敗，從國民黨中央到各地方黨部抄名冊，高比例死人連署是偽造文書鐵證。

黃帝穎說，各地檢署依據偽造文書罪及個資法起訴110人，242人被告、23人法院裁定收押禁見。被告認罪獲得緩起訴，不列在起訴人數。這樣的結果可說是「國民黨大罷免大失敗的犯罪人數是242:0」。

報導目前的國民黨中央已經快被各種訴訟費請款壓得喘不過氣，連同訴訟費用、罰金以及被害人請求附帶民事賠償，法院一審後檢方又上訴二審，如果未來要打3輪到4輪官司，以目前已開銷的第一輪訴訟費支出就已經多達3700萬元，估計未來恐怕累計達上億元。

黃帝穎再指，報載目前的國民黨中央已經快被各種訴訟費請款壓得喘不過氣，目前已開銷的第一輪訴訟費支出就已經多達3700萬元，這則是「國民黨大罷免大失敗訴訟成本是3700萬比0」。

據《自由時報》報導，去年在各地抄黨員名冊、偽造罷免民進黨立委連署書的司法案件，目前都已經被起訴、進入法院一審，或一審終結後檢方再上訴高等法院，除了面臨刑事訴究，還要面臨許多被害人請求附帶民事賠償。

報導指出，法院一審後檢方又上訴二審，如果未來要打3輪到4輪官司，估計未來恐怕累計達上億元。面對各種訴訟費請款，國民黨黨中央被壓得喘不過氣。而為籌款義賣的「萊爾校長舒壓球」，還有3千顆銷不出去。

報導提到，黨工對黨中央的訴訟策略抱怨連連，已有6名資深黨工離開，10多人有辭意或倦勤，留下的涉案者則是擔心離開會得不到黨支付訴訟費，另一些則是自認委屈，不認錯。

