幽靈LINE鄰居掛保證的虛擬貨幣平台 作業員辛苦積蓄遭掏空
台灣最美的風景是人？從鄰居房屋裝修噪音擾鄰，素未謀面的雙方在LINE對話爭執，不打不相識，最後成為每天道早問安的朋友，還推薦穩賺不賠的祕密投資管道。1名52歲的王姓晚班工廠作業員，因為相信了鄰居的善意推薦，將辛苦錢21萬元投入不明虛擬貨幣交易APP，直至1個月後，好鄰居不讀不回訊息，才驚覺遭詐。
王女今年9月間，LINE被陌生人加入好友，以指責「她家漏水導致樓下鄰居天花板滴水，向管委會索要LINE而傳訊投訴」，後來發現是誤會一場，鄰居真誠道歉並開始每天問安、聊生活的起手式，王女每天在工廠裡做機械式的作業員工作，鮮少與人互動聊天，鄰居每天的道早問好以及關心起居，逐漸讓王女卸下心防。
半個月後，這位鄰居介紹有高報酬的投資方式，邀請王女下載虛擬貨幣交易APP，並稱自己已經獲利一波，如果王女有獲得高報酬，就不用這麼辛苦工作，王女士薪資較低的藍領階層，對虛擬貨幣也完全不瞭解，只因相信鄰居提供的投資網址，下載未經授權且無安全防護的APP，並依鄰居的指示操作，儲值1萬元投資虛擬貨幣。
幾日後，虛擬貨幣交易APP顯示獲利3萬元，鄰居告訴王女須加大投資金額才可更迅速獲利，王女因此將她辛苦積攢的20萬元再度匯入詐騙網站，然而從頭至尾王女均未實際操作虛擬貨幣買賣，全程皆由網站客服代為操盤，王女僅看到APP顯示獲利畫面。當鄰居知道王女存款有限，騙光她所有積蓄後，LINE再無回應，王女撥打165反詐騙諮詢專線後，才驚覺遭詐。
近期LINE陌生訊息，常有以「我是樓下的鄰居，你的裝修嚴重打擾安寧」「你家小孩半夜不睡覺，跳上跳下很擾鄰」「我家最近裝潢漏水，不好意思製造鄰居的困擾」「樓上的麻煩晚上音樂關小聲一點，我家裡有老人須早睡」等生活化的對談方式，假冒鄰居開啟對談，接下來便每天噓寒問暖、道早問好，藉以拉近關係並製造好感。
刑事局分析此類假投資詐騙起手式，約半個月至1個月取信被害人後，詐團假冒的鄰居便會介紹「穩賺不賠的投資管道」吸引被害人投資。
刑事局呼籲，對陌生人切忌交淺言深，素未謀面的「鄰居」介紹的投資管道更是不可採信；此外，繞過手機作業系統內建的應用程式商店（Android Google Play、Apple App Store）安裝的應用程式APP，皆非正版的應用程式，一旦下載安裝，手機極有可能被植入惡意程式，盜取機密資料或盜刷信用卡造成財務損失，並提醒民眾，遇到不確定是否為詐騙，或不明管道的投資推薦，請立即撥打165反詐騙專線。
更多鏡週刊報導
內政部遭質疑為打詐封鎖小紅書1年動機 刑事局駁「依法執行」
板橋遊龍天橋活化工程惹議 劉美芳批：積灰塵、亂丟垃圾成環境死角
黑五購物節吸海量人潮 網友憂心會費漲價好市多回應了
其他人也在看
LINE續用iPASS MONEY好友轉帳！一卡通啟用
[NOWnews今日新聞] 一卡通公司為持續提供720萬iPASSMONEY用戶熟悉的支付體驗，今（5）日宣布升級服務，啟用iPASSMONEY的LINEMINIApp。讓廣大用戶得以透過L...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發起對話
「小紅書」兩年涉1706件詐欺案 內政部宣布封鎖一年 數小時內逐步關閉
行政院打擊詐欺指揮中心今天表示，小紅書App資安檢測不合格，近兩年涉詐案1706件，因發函已讀不回，即起發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定一年。針對小紅書App的命令發布後，因涉及至少數百個對應IP，預計數小時內將逐步關閉，民眾屆時點選小紅書App頁面或按鈕，應該會呈現（網路）轉圈圈或連結不上狀態。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 585
小紅書詐騙台人調無資料 內政部：封鎖一年
[NOWnews今日新聞]內政部警政署刑事局今（4）日宣布，「小紅書」APP在台用戶已逾300萬人，前經國家安全局進行資安檢測，15項指標全數未合格。該APP自113年迄今已涉入1,706件詐騙案件，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 3
LINE Pay與iPASS MONEY「分家」網瘋傳要快領錢 他揭真相
LINE Pay與iPASS MONEY「分家」網瘋傳要快領錢 他揭真相EBC東森新聞 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
國防部「電子傷票系統」進行實兵驗證！未來盼配發給單兵 戰時斷網也能用
台灣醫療科技展4日至7日在南港展覽館登場，國防部國防醫學大學衛訓中心展出「電子傷票系統」，該系統設計規劃由前線軍醫人員第一時間以個人智慧型手機安裝行動應用程式（App），為傷患建立電子傷票，記錄生命徵象、初步檢傷情形、傷情分級資訊等，並利用LED標示紅、黃、綠不同危急程度，在救護人員接手時，即可藉由電子傷票顏色快速判斷，俾利安排優先救治順序。現在軍方使用的紙......風傳媒 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
LINE錢包 iPASS MONEY可繼續用！一卡通：餘額一直都在沒有消失
一卡通公司今（5）日宣布全面升級行動支付服務，若想在LINE上面想繼續使用 iPASS MONEY 的用戶，未來可直接在 LINE 錢包介面中的 MINI Home功能內，可使用轉帳、繳費、支付、加值等功能，或iPASS MONEY App 新增跨電支TWQR 付款與8,200項生活繳費服務，操作更直覺、介面更整合，一卡通強調只要綁定MINI Home或下載App ，餘額一直都在沒有消失。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 發起對話
一卡通LINE MINI App 可續用LINE轉帳繳費
（中央社記者林巧璉高雄5日電）一卡通公司iPASS MONEY於今年底終止與LINE Pay合作，一卡通今天宣布，啟用iPASS MONEY的LINE MINI App，讓用戶可透過LINE錢包介面內，繼續使用iPASS MONEY轉帳、繳費、支付等功能。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
蘋果 App Store Awards 2025 揭曉！Timo、Detail 分獲 iPhone、iPad 年度最佳應用
年尾的例行盤點今天輪到蘋果的應用商店，早些時候官方正式公布了 App Store Awards 2025 的得獎名單。Yahoo Tech ・ 1 天前 ・ 發起對話
數發部揭資安高風險APP 小紅書違規15項最多 (圖)
數發部日前舉行「資安高風險APP 提醒民眾慎選使用」記者會，說明抖音、小紅書、微博、微信以及百度雲盤等5款受測APP的使用風險，並提供民眾具體資安防範措施；其中，小紅書違規樣態達15項最多。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「小紅書」近2年涉1706件詐欺案！ 內政部命令暫行封鎖1年
台灣詐騙案件猖獗，詐騙手法層出不窮，受害者不計其數。行政院打擊詐欺指揮中心今（4）天宣布，「小紅書」APP資安檢測不合格，近2年涉詐騙案1706件，因發函已讀不回，即起依《詐欺犯罪危害防制條例》第42中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
Apple公布2025App Store Award得獎作品！AI應用搶盡鋒頭
Apple今日公布2025年App Store Awards得獎名單，從45款決選入圍作品中精選出17款優秀app與遊戲，表揚它們在創新技術、優秀設計與長遠文化影響力上的卓越表現。今年獲獎的開發者展現非凡實力，讓使用者能完成更多事、實現創意、並沉浸於令人驚豔的數位世界中。Apple執行長Tim Co自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
視覺化規劃工具Timo 獲選蘋果年度iPhone App
（中央社記者吳家豪台北4日電）蘋果公司（Apple）今天公布2025年App Store Awards獲獎名單，表揚17款展現技術巧思並帶來長久文化影響力的App和遊戲，年度iPhone App為視覺化規劃工具「Timo」，幫助神經多樣性使用者（例如自閉特質）簡化計畫並提高專注力；年度iPhone遊戲為寶可夢卡牌對戰遊戲「Pokémon TCG Pocket」。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
Joeman爆熱戀蕭伊！激瘦近照「撞臉林俊傑」網驚：JJ還是九妹？
百萬YouTuber Joeman（九妹）2023年7月宣布與妮婭（Niya）分手後，近日登上乾媽吳淡如節目，談及感情狀態疑似默認有新歡，女方則被起底似乎是網紅蕭伊。一舉一動備受關注的他，近日前往杜拜旅遊，意外撞臉金曲歌王林俊傑，也掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 13
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 1 天前 ・ 81
驚！年輕男去露營….1個月後「手掌1症狀」 竟感染梅毒了
醫師蘇信豪表示，最近他在診間遇到一位年輕男性患者，一臉無奈地伸出雙手地說，他一個月前去露營，回來後手掌就出現紅色斑點，不知是毒蟲咬到，或接觸到髒東西過敏。因此，男子去藥局買了止癢藥膏、類固醇藥膏，擦了一個月未見好轉，不痛不癢，但反而更多了。經抽血檢測，男子確實感染了「梅毒」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 100
全聯鯛魚排…解冤：毒被放大10倍！29歲女研究助理握生殺刀 離職真相曝
這黑鍋誰扛？高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，朔源已賣出4000片，被吃下肚的難估算，引發食安恐慌。雲林供應商「口湖漁類生產合作社」背負罪名，自行送檢卻顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」，事件陷入羅生門。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，昨（4）晚一改強硬態度，由局長率領副局長、檢驗科長90度鞠躬道歉，並將錯指向已離職、29歲陳姓女研究助理擅自將電腦參數放大十倍，導致一錯再錯。只是陳女離職時間點敏感，就在完成整份報告後；對此，衛生局說，對方是因考上高普考離職，是既定非突然。然而這也凸顯牽動國人食安、產業的「毒指控」竟是由一個人負責生殺大權。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 269
25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」 劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死
想快速瘦身的朋友注意了！大陸一名25歲女網紅為了短期減重，半年來每天只吃水煮雞胸肉和青花菜，結果因劇烈腹痛送醫，檢查發現胰臟已大面積壞死。醫生警告，減重不是「吃得越少越好」，錯誤方法可能傷身，健康永遠比體重數字重要。姊妹淘 ・ 18 小時前 ・ 12
看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣
2026年地方選舉在即，各縣市已陸續推出候選人。台中市長部分，民進黨定調由何欣純出戰，國民黨立委楊瓊瓔喊出「準備好了」，民眾黨立委麥玉珍也有意參選，而立法院副院長江啟臣呼聲最高。對此，最新網路投票針對4人進行調查，第1名以楊瓊瓔31.8%領先，江啟臣位居第2，2人差距很小。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 175
有其父必有其子？賴瑞隆舊帳遭翻出
爭取民進黨高雄市長提名的立委賴瑞隆，因子女在校涉嫌毆打同學並恐嚇「打死你」，5日出面道歉表示先動手就是不對。國民黨青年軍賴苡任隨即在臉書發文諷刺「有其父必有其子」，更翻出過往影片指控賴瑞隆在立法院「專挑女性立委下手」，引發輿論關注。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 196
朱孝天「被退出」F4 大陸妻心疼首回應：他瘦了15公斤
由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的「F4」先前在五月天大巨蛋演唱會復出，昨(5日)五月天阿信公開全新單曲MV〈恆星不忘Forever Forever〉，由周杰倫作曲、阿信作詞，MV中可見「F4-1」確定獨漏朱孝天，引發許多討論。而朱孝天的大陸妻子韓雯雯昨也在直播中表示，很心疼老公為此瘦身15公斤，這段時間外界對他有許多抹黑，希望大家別再攻擊或傷害朱孝天。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 54