幽默紳士帶路宣傳台中購物節！ 捷克駐台史坦格代表化身一日導遊親訪台中

捷克駐台代表史坦格（右）在台中市北屯的「堤捲 T-Roll」親自體驗手作煙囪捲。





以幽默風趣、熱愛文化聞名的捷克駐台代表史坦格，今年受邀為台中購物節拍攝國際宣傳影片，他以一天「台中捷克風」行程展開拍攝，從道地捷克小吃、地中海美食、捷克國寶水晶、歐式文化咖啡館到北歐餐廳，沿途笑聲不斷，所到之處都成為亮點。

捷克駐台代表史坦格（左）、芬蘭駐台代表羅瑞（右）到「活力文化咖啡館」和店主高嵩明（中）碰面並品嘗捷克家常料理。

經發局表示，美食是打開城市魅力的最佳起點。行程首站來到北屯「堤捲 T-Roll」，老闆是因愛留在台中的捷克人，店內販售捷克節慶經典點心「煙囪捲」。史坦格代表一進門便以捷克語與老闆親切寒暄，還首次體驗手作煙囪捲，從捲麵糰到裹糖粉，體驗感十足。他笑稱：「看起來簡單，做起來可不容易！」但能在台中吃到家鄉味，讓他直呼以後一定要再訪。

經發局說明，午餐則來到西區「ABV 地中海餐廳」，與芬蘭駐台代表羅瑞相聚，兩人相談甚歡。史代表更在鏡頭前化身「小主持人」介紹好友，上桌的爵士樂一下，他立刻跟著節奏擺動，導演大讚他是天生的鏡頭焦點。午後，他前往西屯「吉祥水晶」探索捷克國寶──莫爾道玻隕石（Moldavite），以專業解說其珍稀性與收藏價值，並分享這顆擁有 1,500 萬年歷史的自然寶石在台灣同樣深受追捧。

盧市長邀史坦格代表拍攝購物節廣告片，體驗台中的捷克國寶與美味。

經發局指出，隨後車隊抵達國美館附近的「活力文化咖啡館」，店主高嵩明榮獲捷克「國家之友獎」，店內收藏滿滿捷克文化元素。史代表如數家珍地向芬蘭代表介紹每件文物，並興奮分享旅遊見聞。店家所提供的捷克家常料理「烤豬肉–饅頭–酸菜」讓他大讚味道百分百道地。晚間，他造訪大遠百的「國裕精品」Moser 水晶櫃位，欣賞捷克手工吹製與雕刻工藝，驚嘆表示：「沒想到台中藏著這麼多捷克驕傲！」 最後與市長盧秀燕會面時，盧市長笑問他的中文進步多少，史代表則把會講的中文一口氣說完，還不忘提及他最自豪的「穿山甲台捷動物園交流」，逗得全場大笑。

經發局進一步說明，當天行程在西屯「憲賣北歐食酒餐廳」的包場晚宴溫馨收尾，史代表盛讚台中美食與文化兼具，「台中，NO.1！」並向國際旅客喊話：「一定要參加台中購物節！」

