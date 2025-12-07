幾乎全死於窒息！印度知名夜店瓦斯罐爆炸23死 鬆散安全規範惹禍

編譯莊佳芳／綜合報導

印度渡假勝地果阿邦知名夜店驚傳大火，至少造成23人喪生。總理莫迪與地方行政首長薩望特皆表達震驚與哀悼，並承諾追究相關責任。根據警方初步調查，火警起因疑為瓦斯罐爆炸，目前火勢已被控制。印度建築安全規範鬆散，使火災事故頻仍。近期多地皆發生重大火警，這起事件也再度引發外界對印度公共安全的關注。

瓦斯罐爆炸釀火警

印度渡假勝地果阿邦（Goa）一家知名夜店發生火災，造成至少23人喪生。印度總理莫迪（Narendra Modi）對火警表示悲痛，果阿邦行政首長薩望特（Pramod Sawant）也發文表示哀悼，並稱已經前往現場了解狀況，下令展開調查，任何責任相關人員都將受到嚴懲。

At least 23 died after a massive fire broke out in a birch night club at Goa’s #Arpora in the midnight. Most victims are staff including 4 tourists. Cylinder blast is suspected.#Goa #GoaFireAccident #India #NightClub pic.twitter.com/VObXiKFYE8 — shahinur (@shahinu_r) December 7, 2025

從社群媒體上流傳的影片可以看到，低矮的建築冒出熊熊火光及濃煙，據印度新聞信託社（PTI）引用警方說法稱，此次火災的起因是瓦斯罐爆炸，目前火勢已經獲得控制，傷者也已送往醫院救治。

衛報報導，薩望特在現場告訴記者，喪生名單中有三到四人為遊客，另外，有三人死於燒傷，其餘則是死於窒息。半島電視台引用果阿邦警察總監庫馬爾（Alok Kumar）對印度亞洲國際新聞社（ANI）的說法表示，所有的罹難者遺體皆已被尋獲。

果阿邦以豐富的夜生活，每年吸引數百萬的遊客前往渡假。圖非涉事夜店。（示意圖／PIXABAY）

落後的規範造成印度火災頻傳

果阿邦位於阿拉伯海海岸，曾經是葡萄牙的殖民地，夜生活、沙灘，以及悠閒的海濱度假氛圍，每年都吸引數百萬的遊客前往。但印度落後的建築規範，和過度擁擠的人口，以及缺乏遵守安全法規的習慣，都為印度的安全埋下隱患，甚至造成火災事件頻傳。

今年五月，海德拉巴（Hyderabad）市一棟三層建築就發生嚴重火災，造成17人喪生；11月，加爾各答（Kolkata）一家旅館也發生火災，造成15人喪生。甚至在去年，古吉拉特邦（Gujarat）一個遊樂園也發生24人喪生的火災悲劇。

