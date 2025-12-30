幾乎天天來！中國海警船全年356天遊走釣魚台周邊 創13年新高

釣魚台列嶼。路透社資料照片



日本第11管區海上保安總部（那霸）今日（12/30）宣布，中國海警船在釣魚台列嶼周邊日本領海外側的毗連區航行天數，全年累計達356天，創下自2012年釣魚台列嶼「國有化」以來的最高紀錄。

綜合日本媒體報導，第11管區海上保安總部統計，截至30日，已確認中國海警船侵入日本領海共計27次，其中8次試圖接近在領海內作業的日本漁船。在釣魚台列嶼周邊發現中國公務船的全年合計天數達到356天，超過去年355天的紀錄。

第11管區海上保安總部長坂本誠志郎指出：「圍繞尖閣諸島（即釣魚台列嶼）的局勢日益嚴峻，且難以預料。我們將採取一切可能的措施捍衛領海安全，並繼續保持冷靜且果斷的應對。」

2012年4月，時任日本東京都知事的石原慎太郎提出有意向「土地所有權人」購買釣魚台列嶼後，當時執政的民主黨政府在同年9月完成「國有化」，此舉讓中日關係降至冰點，中國公務船自此反覆進入日方在此海域聲稱的領海。

日本《產經新聞》指出，成立於2013年的中國海警局雖與日本海上保安廳同為海上執法部門，但前者在2018年納入中共中央軍委會轄下的武警部隊，實質上正朝向中國的「第二海軍」發展。

近年來中國海警船持續大型化及武裝化，部分船隻更配備76毫米大型火砲。隨著海警船規模擴大，其航行能力已不受天候限制，幾乎能常駐於釣魚台列嶼周邊海域，中國船隻在日本領海內的滯留時間亦持續增加。

