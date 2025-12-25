幾乎沒休息！Faker奪冠後兩個月跑近20場活動，T1鐵人級行程表嚇壞粉絲

《英雄聯盟》韓國 LCK 賽區的 S15 賽季已經隨著 KeSPA 盃結束落下帷幕。對於多數選手而言 11 月世界大賽之後直到明年 1 月新賽季開始前就是他們的休賽季，即便是 12 月各自都有盃賽需要參加的韓國 LCK 與中國 LPL 賽區至少也有一小段的空窗期可以休息，但如果你是韓國 T1 戰隊的選手恐怕還不能鬆懈，因為接下來還有許多活動在等著你參加。有網友整理了 Faker 與 T1 從 11 月奪冠至今的行程表，兩個月內李哥參加了將近 20 個活動。

英雄還不能休息（來源：T1 LoL）

根據多人統計，11 月 9 日 T1 在中國成都捧起世界大賽冠軍獎盃後隔天馬上返回韓國，過了 5 天 Faker 在基地開啟直播與幸運觀眾覆盤比賽、又過一天 11 月 16 日出席了粉絲見面會，中間休息 5 天到 11 月 23 日 Faker 與 Doran、Oner 參加 T1 奪冠榮耀脫口秀、再休整兩天 11 月 26 日 T1 全隊啟程前往德國備戰 11 月 30 日的紅牛盃。

接著 12 月 2 日 T1 馬不停蹄的從德國去往沙烏地阿拉伯參與宣傳片拍攝兼旅遊，直到 5 日才又一次回到韓國，緊接著 12 月 7 日 T1 整隊又參加 KeSPA 盃一路過關斬將最後在 14 日拿下冠軍。奪冠隔天 15 日 T1 有兩次粉絲見面會；16 日也有一次粉絲見面會，休息兩天直至 18 日 Faker 參與 LCK 攝影展並接受採訪然後又參加了一次粉絲見面會、然後 19 日 LCK 頒獎典禮、20 日 Faker 接受韓國總理訪談然後與 T1 前往越南參與兩天的活動。

順路奪冠（來源：T1 LoL）

Faker 與 T1 的鐵人行程直到現在都還沒結束，因為在 12 月 27 日與 28 日 Faker 分別需要出席網咖活動還有一個節目，然後今年的最後一天 12 月 31 日 Faker 將飛往中國成都參加粉絲見面會，至於明年 LCK Cup 的開賽日期是 1 月 14 日。如此緊湊的行程經過粉絲還有觀眾整理出來後許多人都非常驚訝，也有人擔心 Faker 與 T1 其他選手的狀態恢復是否會因為這樣受到影響，畢竟今年一整年他們幾乎都在打比賽跟參加活動之間來回奔波。