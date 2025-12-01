幾乎衛冕「KPOP灶咖大賽冠軍」！頌樂認了：想在台灣買房子

記者陳宣如／綜合報導

南韓實力派女團MAMAMOO隊長頌樂昨（30）日在台北國際會議中心完成《Solar 3rd CONCERT “Solaris”》亞洲巡演台北站，她將台灣視為重要活動據點，甚至計畫在台灣置產。頌樂在演唱會彩排與現場粉絲互動時透露：「昨天才跟經紀人討論過，想在台灣買房子！」此話一出引發現場尖叫，部分粉絲戲稱她今年幾乎能夠衛冕「KPOP灶咖大賽冠軍」。

頌樂透露想在台灣買房子，粉絲戲稱她今年幾乎能夠衛冕「KPOP灶咖大賽冠軍」。（圖／記者鄭孟晃攝影）

演唱會期間，頌樂多次以中文與觀眾互動，展現熱情。在演唱自創曲〈Star Wind Flower Sun〉時，她情緒一度激動，說：「想到《Solaris》巡演即將在台北畫下句點，心中難免感到不捨。」台下觀眾高喊「再開一場！」她笑著回應：「不好意思，我沒有體力了！」粉絲續喊「不想回去！」，她俏皮問：「不行，你們明天要上班吧？」聽到粉絲答「不用！」，她驚訝又開玩笑說：「你們都不用工作嗎？每天都在玩嗎？哇，好羨慕喔！」現場笑聲與尖叫聲此起彼落。

頌樂超寵粉，演出尾聲不斷加碼安可，讓歌迷聽到開心才回家。（圖／記者鄭孟晃攝影）

演唱會尾聲，頌樂演唱〈WANT〉與〈Blues〉後，加碼安可多首歌曲，展現專屬舞台魅力，並走入觀眾席與粉絲近距離互動。她開放粉絲現場點歌，連續演唱多首原定歌單外歌曲，包括中文經典〈月亮代表我的心〉，掀起全場合唱高潮。最後，她以〈Colors〉與〈Paradise〉結束台北站演出，全場氣氛熱烈且溫馨。

