幾乎一模一樣！「地表最像夫妻」亮相掀熱議 網友急喊：快驗DNA。圖／翻攝自微博

有著相同身材、髮型，穿戴著眼鏡與同一件衣服，遠看幾乎一模一樣的兩人竟不是雙胞胎，而是夫妻，該畫面曝光後引起網友熱議，紛紛封他們為「史上最像夫妻」。

根據中國《極目新聞》報導，廣東東菀何姓男子與梁姓女子，因極度神似的外貌受到關注，他們並非兄妹，而是名正言順的夫妻。

梁女透露，與先生在2022年春天認識，當時並不覺得兩人長得相似，不過在一起久了，身邊友人紛紛驚呼自己與先生越長越像，尤其結婚後更是如此，不過自己並不認同「兩個人在一起越久會長得越來越像」這種說法。

雖然兩人有著相似的外貌，不過個性卻截然不同，梁女說，自己個性比較急躁，丈夫則相對沉穩，恰好形成互補，何男也認同這樣的說法，表示「她搞業務永遠是風風火火，說拍板就拍板，而我覺得做事要穩定，不能冒進」，談吐間不時透露出一絲絲浪漫。

報導指出，夫妻兩人目前合開了一間藥材湯料店，並在抖音創立名為「廣東土夫婦」的頻道，不時會上傳工作日常影片，不少網友紛紛表示兩人是「失散的兄妹」，更調侃兩人「建議驗一下DNA」。

對此，梁女也高EQ回應網友留言，表示和自己長得相似的另一半生活並沒有什麼奇怪的感覺，「反而覺得更親切了」。



