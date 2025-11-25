幾何抽象大師相遇金馬賓館 霍剛、權純益聯展開幕

（中央社記者林巧璉高雄25日電）高雄金馬賓館當代美術館推出「吟遊時空—霍剛、權純益」展，2人分別是華人幾何抽象藝術開啟者與韓國當代抽象藝術家，展覽呈現霍剛多達72件作品，展期至明年11月1日。

金馬賓館表示，霍剛的作品在世界各地廣泛展出並被國際藝術機構永久收藏，包含羅馬國立現代藝術美術館、佛羅倫斯國際當代藝術博物館、美國柏克萊藝術博物館和太平洋電影檔案館、國立台灣美術館、台北市立美術館、高雄市立美術館、南京金陵美術館等。

而權純益創作長以時間與色彩的層疊為核心，結合石墨填補色彩間的縫隙，經過打磨賦予畫面獨特光澤。作品多以細土與顏料混合為媒材，透過反覆的筆觸與綿延的色層生成「間隙」，吸引觀者在作品前沉思獲得平靜。

權純益說，自己1959年生於韓國首爾，故鄉是以煤礦著稱的聞慶市，煤炭堆的各種光芒成為他日後創作的重要元素，對他來說石墨、瓦片雖然相當具體，但也蘊含時間這樣的無形概念。

金馬賓館館長、總策展人邵雅曼說，非常鼓勵大家觀展時能用心感受顏色的明暗、畫面的觸感，還有幾何造型所形塑的空間意象，「當我看到這兩位藝術家的抽象藝術時，卻感覺像在閱讀山海經，有許多奇思妙想蘊含其中，每一次觀看都帶來不同體會。」

「吟遊時空」共有5大展區，包括「形的秩序．氣的流動」展區呈現2位藝術家不同的創作哲學，霍剛以「減法」探索空間，權純益則用「加法」凝聚時間；「東亞抽象再凝視」區展出霍剛以漢字結構為元素的創作，及權純益打磨的巨型石墨瓦片裝置。

此外，還有「從靜到動：圓點、方、三角」、「形與氣之間：通往永恆的入口」、「繪畫是我們之間的橋樑」等展區，透過策展與空間安排，讓2位大師的作品對話，展場中也擺放多款經典座椅，讓觀者以更自在、多元的角度觀看作品。

展覽期間，金馬咖啡廳推出「霍剛的霧山珍奶」與「權純益的石墨千層」等2項限定甜點，延伸藝術家最具代表性的「圓點」與「石墨」特質。（編輯：黃名璽）1141125