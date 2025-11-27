幾內亞比索政變 關閉邊境、實施宵禁

記者賴韋廷／綜合報導

法國新聞網站「France 24」報導，3天前才舉行國會和總統大選的西非國家幾內亞比索，26日發生政變，軍方逮捕現任總統恩巴羅，宣布接管政府、中止計票，同時關閉陸海空邊境並實施宵禁。

幾內亞比索總統府26日上午傳出激烈槍響，持槍人員隨後占據周邊道路。總統辦公室軍事主管恩坎哈下午發布聲明，表示「各軍種組成的指揮團隊將接管政府部門」。一度行蹤成謎的總統恩巴羅，稍後透過手機證實已遭軍方解職與關押；反對黨候選人迪亞斯以及主要反對黨領袖白瑞拉也遭逮捕。

幾內亞比索23日舉行總統與國會大選，原定27日公布結果，但恩巴羅與迪亞斯稍早各自宣布勝選。由於該國自1974年脫離葡萄牙獨立以來，已發生多次政變，因此西非經濟共同體（ECOWAS）等國派遣約6千名維安部隊進駐維持秩序，未料局勢急轉直下，軍方26日以「查獲企圖破壞國家穩定的陰謀」為由，宣布「全面掌控」國家。

幾內亞比索突發政變，軍隊占據總統府周邊道路。（達志影像／路透社）